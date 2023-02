Sarah Kohrs wird Intendantin des Landestheaters Schwaben ab Spielzeit 2024/2025

Foto: Sarah Kohrs

Sarah Kohrs wurde einstimmig vom Träger-Zweckverband des Landestheater Schwaben zur neuen Intendantin gewählt. Das Gremium folgte damit der Empfehlung der Findungskommission, bestehend aus dem Oberbürgermeister und Zweckverbandsvorsitzenden Manfred Schilder, Vertretern und Vertreterinnen des Bezirks Schwaben, der Landkreise Unterallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu sowie der kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren. Als externe Fachleute waren Angehörige der Theater in Ulm und Tübingen sowie des bayerischen Bühnenvereins dabei. Kohrs überzeugte in einem Feld mit insgesamt 24 Einzel- und Teambewerbungen.

Sie übernimmt die Intendanz am Landestheater Schwaben zur Spielzeit 2024/25 und folgt auf das Interims-Führungsduo Christine Hofer und Alexander May. Hofer und May hatten die Leitung des Landestheaters im Herbst als Doppelspitze mit Zweijahresverträgen übernommen, nachdem Kathrin Mädler, deren Vertrag noch bis 2026 laufen sollte, kurzfristig dem Ruf ans Theater Oberhausen gefolgt war.

Die gebürtige Kielerin studierte Regie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und assistierte während des Studiums am Burgtheater. Nach dem Abschluss ging sie für weitere Assistenzjahre an das Bayerische Staatsschauspiel in München. Seit 1999 ist Sarah Kohrs als freie Regisseurin u. a. in Ulm, Landshut, Passau, Kiel, Salzburg, Linz und Berlin sowohl für das Schauspiel als auch das Musiktheater tätig. In ihren Inszenierungen der musikalischen Unterhaltung übernimmt sie regelmäßig auch die Choreographie der Produktionen. Im Laufe der Zeit kamen vermehrt auch Aufträge als Autorin dazu, sowohl in freien Projekten als auch für verschiedene Institutionen und Theater, beispielsweise für das Theater Ulm. Seit 2007 arbeitet Sarah Kohrs außerdem als Gastdozentin an Schauspielschulen, unter anderem an der August Everding Theaterakademie in München.