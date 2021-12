Bundesweite Ensembleversammlung – online am 5. Dezember

Foto: Chris Montgomery / Unsplash

Am 5. Dezember von 13 – 17:15 Uhr findet die diesjährige bundesweite Ensembleversammlung (BEV) online statt

Der Link zum Livestream wird am 03.12. via Newsletter verschickt und auf Instagram, Facebook und Twitter gepostet. Wer auf der BEV zusätzlich ab 16:30 Uhr am abschließenden Zoom mit den Speaker:innen zum Thema Intendanzfindung und am gemeinsamem Ausklang teilnehmen möchte, kann sich bis zum 4.12. um 22 Uhr unter: bev2021@ensemble-netzwerk.de anmelden.

Auf dem Programm stehen Panels, Workshops und Impulse zur Vereinbarkeit von Theaterberuf und Familie, Gleichstellung am Theater, Intendanzfindung sowie zur Reformagenda der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger.

Eine Übersicht über das Programm und die Speaker:innen steht unter https://ensemble-netzwerk.de/enw/bundesweite-ensemble-versammlung/