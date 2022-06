CODA Audio präsentiert HOPS12T für mobilen Einsatz

Foto: CODA Audio

Mit der Markteinführung des HOPS12T erfüllt CODA Audio einen häufig geäußerten Kundenwunsch: eine für mobile Einsätze konzipierte Variante des CODA Audio-Erfolgsmodells HOPS12i.

HOPS12T ist eine 3-Wege-Fullrange Punktschallquelle mit 2 x 12“ Bestückung. Sie verfügt über eine Dauerbelastbarkeit von 2000 W, einen Maximalpegel von 144 dB SPL, sowie über hervorragenden Dynamikumfang mit Pegelreserven. Selbst ohne ergänzende Subwoofer bietet die HOPS12T die imposante Fullrange-Frequenzwiedergabe von 44 Hz bis 22 kHz. Features, die das leicht zu montierende System für eine Vielzahl von Anwendungen prädestiniert, wie: alle Arten von Live-Konzerten, Musik-Clubs, Gotteshäuser, Sportstätten, Theatern oder als Stand-Alone Fullrange-System für mittelgroße Open Airs.

Ideal für mobile Einsätze

Obwohl bestens für permanente Applikationen geeignet, kann die HOPS12T vor allem im mobilen Einsatz ihre ganzen Qualitäten ausspielen. Das geringe Gewicht und ein integrierter Hochständerflansch gehören genauso zu den Trümpfen des Lautsprechersystems, wie ein optionaler Flugschienen-Adapter und U-Bügeln mit Schnellverbindersystem für vertikale als auch horizontale Einsätze.

Wie sehr die HOPS12T den Bedürfnissen des Live-Betriebs gerecht wird, zeigt sich auch in einem weiteren Detail: dem Quick-Release-Wabengitter. Es lässt sich schnell und ohne Werkzeug lösen, um – wenn nötig – den Waveguide auszutauschen oder auszurichten. Der in 45 Grad-Schritten drehbare Waveguide ist in 90 x 60 Grad, sowie in 60 x 40 Grad verfügbar und ist als Instafit-Magnetic-Waveguide (per Magnethalterung) in die HOPS12T integrierbar.

Dieser große Waveguide, an das ein extrem leistungsfähiger und verzerrungsfreier Doppel-Ringmembran-Treiber angekoppelt ist, dominiert das Innenleben der HOPS12T. Bereits ab 440 Hz nimmt die MF-Einheit dieses koaxialen Systems ihren Dienst auf, und sorgt somit für breitbandige Abstrahlkontrolle und hohe Reichweite. Wie bei CODA Audio üblich, beherbergt auch die HOPS12T einige wegweisende Innovationen des Unternehmens. Dazu gehören neben dem koaxiale 1.4-Zoll Doppel-Ringmembran-Treiber, auch ein linearer Phasengang sowie die patentierte Dynamic Airflow Cooling-Technologie, die maßgeblich die Power-Compression verringert – und damit sowohl die Belastbarkeit des Systems erhöht als auch gleichbleibende Tonalität gewährleistet und dauerhaft erhält.

HOPS12T – die Features auf einen Blick:

Fullrange-Frequenzgang mit 44 Hz – 22 kHz (-6 dB)

Hohe Belastbarkeit von 2.000 W (AES)

Kristallklarer Klang durch 1,4″ Mittel-Hochton-Koaxial-Ringmembran-Neodym-Treiber

Linearer Phasengang

Zwei extrem verzerungsarme 12″ Neodym-Konuslautsprecher

Variable Abstrahlcharakteristik: 90° x 60° drehbar oder 60°x 40°drehbar

Dynamic Airflow Cooling (DAC)-Technologie verringert Power-Compression

Extreme Haltbarkeit und Wasserschutz durch das Multiplex-Gehäuse mit Polyurea Beschichtung

Systemintegration mit LINUS-Lautsprechermanagement-Verstärkern

Einfache Montage mit einer Reihe von Zubehörteilen

Weitere Infos zum Produkt: https://www.codaaudio.com/de/speakers/hops12t/

Produkt-Video: https://youtu.be/OzCDZF3nReI