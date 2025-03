CODA Audio präsentiert neue APS-Pro-Serie

Foto: Kompakte 3-Wege-Point Source-Lautsprecher: APS-Pro D und APS-Pro S (c) CODA AUDIO Deutschland GmbH

Mit den Modellen APS-Pro-D und APS-Pro-S erweitert CODA Audio die beliebte APS-Serie. Die neuen APS-Familienmitglieder lassen sich präzise Steuern und bieten hohe Coverage – womit hohe Flexibilität gewährleistet ist.

Kompakte 3-Wege-Point Source-Lautsprecher für kleine und mittelgroße Veranstaltungsorte

APS-Pro-D verfügt über einen Gehäusewinkel von 10° und ist für präzise Beschallung auf große Reichweiten geeignet. APS-Pro-S weist dagegen einen Gehäusewinkel von 30° auf, womit der Lautsprecher die ideale Lösung für kurze Distanzen mit breiter Nahfeldabdeckung darstellt.

Beide Modelle sind mit neuen Versionen von CODA Audios Dual Diaphragm Coaxial Curved Wave Driver (DDC) für den Mittel- und Hochtonbereich bestückt. Diese koaxialen 2-Wege-Schallwandler sind so konstruiert, dass sie die entsprechenden 10°- und 30°-Wellenfronten direkt an der Quelle erzeugen, ohne Waveguides oder Flares zu benötigen.

Mit an Bord ist ebenso CODA Audios patentierte Dynamic Airflow Cooling-Technologie (DAC). Sie sorgt für effektives Wärmemanagement der Antriebssysteme aller Schallwandler, verringert die typische Power-Compression und steigert die Dauerbelastbarkeit, sowie den maximal erreichbaren Spitzenschalldruck auf 144 dB SPL (A-bewertet). Der Übertragungsbereich erstreckt sich von 50 Hz bis 22 kHz (bei -6dB). Damit stellen die neuen APS-Pro-Lautsprecher echte Fullrange-Systeme dar.

Die Abstrahlcharakteristik der APS-Pro-Lautsprecher wird durch ein Set APS-Coupler mit magnetischer Arretierung gesteuert, der alle Schallwandler des Lautsprechers zu einer einzigen Wellenfront vereint. Das Frontgitter lässt sich dank Quick-Release-Verschluss ohne Werkzeug lösen, um – wenn nötig – die APS-Coupler und das Abstrahlverhalten an die Bedürfnisse anzupassen.

In horizontaler Ausrichtung montiert bieten APS-Pro-D und APS-Pro-S eine vertikale Abdeckung von 10° bzw. 30°. Sie können einzeln, mit weiteren APS-Pro-Lautsprechern oder den APS-SUB 18“ System-Subwoofern in vertikalen Arrays geflogen werden, um die Leistung des Systems an jeweilige Anforderungen anzupassen. Die horizontale Abdeckung kann mit den entsprechenden APS-Couplern zwischen 60°, 90° und 120° und asymmetrischen Konfigurationen von 75°, 90°, 100° und 105° geändert werden. Bei senkrechter Montage liefern APS-Pro-D und APS-Pro-S einen festen horizontalen Abstrahlwinkel von 10° bzw. 30°, wobei das variable Abstrahlverhalten dann in der vertikalen Ebene liegt.

APS-Pro-D und APS-Pro-S lassen sich für ein Höchstmaß an präziser Abdeckung in einem Array zusammenfügen. Bis zu drei APS-Pro-Lautsprecher können parallel an einem Verstärkerkanal betrieben werden. Die Folge: Ein einziger CODA Audio LINUS 4-Kanal-DSP-Verstärker reicht aus, um zwölf Lautsprecher anzusteuern.

Mehr Informationen www.codaaudio.com