Derrick Gee neuer ›Creator in Residence‹ der Elbphilharmonie

Foto: Derrick Gee

ls weltweit erstes Konzerthaus hatte die Elbphilharmonie in der Saison 2023/24 einen ›Creator in Residence‹ ernannt. Die Videos der US-amerikanischen Youtuberin Nahre Sol zur Elbphilharmonie wurden millionenfach angeschaut.

Der australische Content Creator, Moderator und DJ Derrick Gee ist der neue ›Creator in Residence‹ der Elbphilharmonie. In der Saison 2024/25 nimmt die Social-Media-Persönlichkeit ihre plattformübergreifend rund eine Million Abonnent:innen mit auf eine musikalische Reise durch die ›Elphi‹.

Derrick Gee, der sich selbst als »professionellen Musikfan« bezeichnet, hat in den letzten Jahren vor allem auf TikTok und Instagram eine internationale Community von Musikliebhaber:innen aufgebaut, mit der er in humorvollen und informierten Videos sein Wissen teilt. Egal ob er verborgene Schätze aus Tokyo Jazz, Country-Musik oder UK Garage hebt, Lautsprecher und Kopfhörer unter die Lupe nimmt oder kritisch über den Einfluss von Streaming-Plattformen auf unser Hörverhalten nachdenkt – Derrick Gee möchte die manchmal unzugängliche Welt des Musikhörens für alle öffnen. Nicht nur die US-amerikanische Zeitschrift The New Yorker sieht in ihm deshalb eine prägende Figur einer neuen Generation von »Online-Kultur-Kuratoren«. Zu erwarten sind neben zahlreichen Videos für Derrick Gees Community auch Inhalte auf den verschiedenen digitalen Kanälen der Elbphilharmonie.