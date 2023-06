„DIE NEUBERIN“ Preisträger 2023

Foto: Spatz und Engel Copyright: Helmut Seuffert

Seit 1985 vergibt die INTHEGA Preise für Tourneetheater- und Gastspiel-Produktionen, die sich in der vorangegangenen Spielzeit in besonderer Weise als künstlerisch bemerkenswert erwiesen haben. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines Punktesystems als Abstimmungsergebnis der INTHEGA-Mitglieder. Jährlich werden drei Preise für Produktionen vergeben. Für besondere Einzelleistungen vergibt der INTHEGA-Vorstand zudem einen Sonderpreis sowie einen Kinder- und Jugendtheaterpreis.

Die diesjährigen Preisträger sind:

1. Preis: Spatz und Engel (Tournee-Theater THESPISKARREN GmbH & Co. KG / Fritz Rémond Theater im Zoo, Frankfurt)

2. Preis: Komplexe Väter (Komödie am Kurfürstendamm / Theater an der Kö, Düsseldorf)

3. Preis: Mein Blind Date mit dem Leben (a.gon Theater GmbH)

Der Sonderpreis des INTHEGA-Vorstands 2023 ging an den Schauspieler Dominique Horwitz, der neben seinen Verpflichtungen für Film, TV und Theater seit vielen Jahren mit Gastspielen in zahlreichen INTHEGA-Häusern unterwegs ist. Der INTHEGA Kinder- und Jugendtheaterpreis 2023 ging an das Theater des Lachens (Frankfurt/Oder). Die Bühne möchte seine jungen Zuschauer insbesondere mit der Kunstform des Puppen- und Objekttheaters vertraut machen und für unvergessliche Theatererlebnisse sorgen.