„Das Morgen“ setzt auf ETC

Foto: Sunny Estefanous

Ein Weltklasse-Konzertsaal für Kammermusik und Multimedia-Events in einem Hotel. So sieht die Vision der Betreiber von „Das Morgen“ in Vitznau bei Holzkirchen in der Schweiz aus.

Im Februar hat das neue Schweizer Kultur-Vorzeigeprojekt seinen Betrieb aufgenommen. Die Besucher erleben bei den Aufführungen nicht nur exquisite, klangtechnisch brillante Musikdarbietungen – sie bekommen auch eine Vorstellung davon, wie nachhaltig und integrativ der Kulturbetrieb der Zukunft aussehen kann. Der Name „DAS MORGEN“ ist somit sowohl Versprechen als auch Programm. Der Kammermusiksaal verfügt über eine Höhe von zehn Metern und ist unterirdisch neben dem Neuro Campus Hotel angelegt. Er verfügt über eine exquisite Raumakustik und kann von Veranstaltern, Festivals sowie von Schulen und Musikschulen zur Umsetzung ihrer Projekte gemietet werden. Erste Kooperationspartner aus der Region sind das Gersauer StradivariFEST und das Andermatt Swiss Alps.

Bei einem ambitionierten Projekt wie dem „DAS MORGEN“ versteht es sich von selbst, dass man auch bei der Beleuchtung keinerlei Kompromisse eingehen möchte.

In dem spektakulären, mehrere Millionen Franken teuren Musiksaal kommen zwölf Source Four LED Series 3 Lustr X8-Scheinwerfer, im Multimediasaal sieben fos/4 Fresnel (7 Zoll) zum Einsatz. „Ich habe mich für diese Scheinwerfertypen wegen der außerordentlichen Licht- und Farbqualität entschieden“, sagt der technische Leiter Ralf Haslinger. Lichtausbeute, Farbspektrum sowie das Handling hätten ihn überzeugt. „Gerade bei Konzerten wollte ich die Möglichkeit haben, zusätzlich zum Saallicht ein theatralisches, fokussiertes Licht – ohne störende Nebengeräusche – kreieren zu können. Ich möchte damit detaillierte Stimmungen erzeugen und Künstlerinnen und Künstler in ein optimales Licht rücken. Mit den installierten Systemen gelingt uns das. Das Haus verfügt über fantastische Akustik und sehr gute Beleuchtung.“

Angesteuert werden die Lichtsysteme von einer ETC ColorSource 20 Konsole (Multimedia-Saal) und von einer ETC Gio @5-Konsole (Kammermusiksaal). Für Haslinger ist es die erste Erfahrung mit einer Gio @5 – und eine positive dazu: „Eine sehr bedienerfreundliche Konsole“, sagt er, „mit ihr lässt sich alles was uns vorschwebt, mühelos umsetzen.“