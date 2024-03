Kampagne “Theater für die Demokratie” zum Welttag des Theaters am 27. März

Foto: Screenshot theaterfürdiedemokratie.de

auf Initiative der Intendant:innen im Deutschen Bühnenverein soll der Welttag des Theaters am 27. März ein Zeichen zu setzen für ein demokratisches Miteinander und eine offene, vielfältige Gesellschaft:

Die Kampagne “Theater für die Demokratie” soll Aktionen der Theater und Orchester bündeln und das vielfältige Engagement sichtbar machen. Der Bühnenverein hat dazu eine Kampagnenseite theaterfürdiedemokratie.de eingerichtet und so eine Plattform geschaffen, die sich zunehmend mit Inhalten füllen soll. Unter anderem sollen alle Beteiligten dort ab 20. März entsprechendes Material herunterladen können.

Dr. Carsten Brosda, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Senator für Kultur und Medien: “Bühnenkunst lebt von der Freiheit, die Welt als veränderbar zu denken und zu spielen. Diese Freiheit gedeiht am besten in einer lebendigen Demokratie, in der die Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen zu finden ist. Wir spielen in Theatern und Orchestern, weil wir für etwas sind: Für Freiheit. Für Vielfalt. Für Gerechtigkeit. Für Phantasie. Für Solidarität. Kurz: Für die Demokratie.”