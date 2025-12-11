Ende für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Sommer 2026

Foto: Maren Martens

Seit Harry Potter und das verwunschene Kind mit Corona-bedingter Verzögerung im August 2021 im Hamburger Theater am Großmarkt startete, haben über 1,5 Millionen Menschen die Aufführungen gesehen. Im Sommer 2026 soll die Show nach viereinhalb erfolgreichen Jahren nun enden. „Wir sind sehr stolz auf unsere Hamburger Produktion, die die erste nicht-englischsprachige Interpretation des Stücks überhaupt war. Die Premiere der Show in Hamburg war einer der Höhepunkte in der Geschichte unserer einzigartigen Produktion und wir freuen uns auf sieben weitere großartige Monate in dieser besonderen Stadt“, so die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender. Marcel Neitzel, General Manager des Theaters am Großmarkt ergänzt: „Ein Theaterstück wie Harry Potter und das verwunschene Kind, das es hierzulande so noch nie gegeben hat, in Hamburg – der Musical-Metropole Deutschlands – so erfolgreich auf die Bühne zu bringen – darauf sind wir sehr stolz.”

Harry Potter und das verwunschene Kind – ein Welterfolg

Harry Potter und das verwunschene Kind ist nicht nur in Hamburg, sondern weltweit ein Erfolg: Die Show gehört zu den zehn umsatzstärksten Produktionen aller Zeiten am Broadway. Dort schreibt gerade Tom Felton, der in den Harry-Potter-Filmen die Rolle des Draco Malfoy spielte, Geschichte, indem er seine Rolle in der Bühnenproduktion wieder aufgenommen hat. Harry Potter und das verwunschene Kind gilt zudem als die umsatzstärkste Produktion in der Geschichte des Londoner West Ends und feiert dort im Juli 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum. Eine niederländischsprachige Produktion der Show wird im März 2026 in den Niederlanden Premiere feiern.

Wie es im Theater am Großmarkt weitergeht

Im Theater am Großmarkt will Betreiber ATG Entertainment auch in Zukunft große Shows präsentieren. Bereits im Herbst 2026 soll es mit einer neuen Show weitergehen. Details folgen