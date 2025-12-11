Michael Herrmann erhält Auszeichnung für sein Lebenswerk

Foto: Markus Nass

Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft e.V. (BDKV) würdigt in diesem Jahr Michael Herrmann (Intendant und Geschäftsführer Rheingau Musik Festival) für sein außergewöhnliches Lebenswerk mit der Sonderauszeichnung „Die Legende“ im Rahmen des neu geschaffenen Best Of Live Award (BOLA).

Die Laudatio auf Michael Herrmann hielt Intendantenkollege und Freund Dr. Matthias von Hülsen (Gründer und langjähriger Intendant Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Leiter Krzyżowa-Music). Die Verleihung erfolgte im Rahmen der BDKV-Mitgliederversammlung am 9.12.2025 bei einem festlichen Gala-Dinner im Hotel Palace Berlin. Vor über 250 Gästen wurden die Preisträger*innen in insgesamt acht Kategorien sowie der Sonderkategorie „Die Legende“ ausgezeichnet.

Der BOLA hebt herausragende Leistungen im Live-Entertainment hervor – von Klassik über Pop, Comedy und Shows bis hin zu innovativen Veranstaltungsformaten, nachhaltigen Konzepten und Persönlichkeiten, die die Branche nachhaltig prägen.

Die Begründung der BDKV-Jury: Michael Herrmann, seit 40 Jahren Veranstalter und Gründer des Rheingau Musik Festivals, hat die kulturelle Identität einer Region und des deutschen Musiklebens geprägt. Seine Förderung musikalischer Vielfalt, der Aufbau künstlerischen Nachwuchses und das Erschließen neuer Zielgruppen stehen seit jeher im Mittelpunkt seiner Arbeit, haben Wirkung weit über den Rheingau hinaus und die Musikwelt dankt ihm das mit hoher Anerkennung.

BDKV-Präsidentin und Juryvorsitzende Sonia Simmenauer gratuliert: „Michael Herrmann steht für eine seltene Mischung aus Klarheit, Integrität und Zielstrebigkeit – Eigenschaften, die ich auch in unserer gemeinsamen Zeit im BDKV-Vorstand sehr schätzen gelernt habe. Seine Haltung hat das Rheingau Musik Festival zu einem Ort gemacht, an dem künstlerische Exzellenz und gesellschaftliche Offenheit selbstverständlich zusammenfinden. Getragen von dem tiefen Vertrauen in die Kraft der Musik hat er viel bewirkt und ich gratuliere ihm von Herzen zu dieser Auszeichnung.“