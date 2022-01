Endlich: 1.670 Gäste bei Deutschlandpremiere von Harry Potter und das verwunschene Kind im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg

Harry Poter und das verwunschene Kind im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg

Foto: Manuel Harlan

Die als weltweit erfolgreichstes Theatererlebnis unserer Zeit angekündigte Bühnenproduktion Harry Potter und das verwunschene Kind ist seit dem 5. Dezember im aufwändig umgebauten Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg zu sehen. Unter Einhaltung der derzeit höchstmöglichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (2G+) erlebten 1.670 Gäste aus Kultur, Entertainment, Politik, TV und Gesellschaft, darunter Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Ingo Zamperoni, Bettina Zimmermann, Barbara Wussow, Annemarie und Wayne Carpendale, Milena Tscharntke, Kai Wiesinger, Hardy Krüger Jr., Rufus Beck, Sky du Mont, Nina Petri, Ildikó von Kürthy und Franziska Knuppe die Fortsetzung von J.K. Rowlings fantastischer Zauber-Saga. Das Publikum feierte die 35 Darsteller*innen und die außergewöhnliche Produktion mit minutenlangen Standing Ovations. Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg ist neben London, New York, San Francisco und Melbourne die erste nicht-englischsprachige Produktion weltweit.



Das Theater und die Erfolgsproduktion schlagen nach eigenen Angaben damit ein neues Kapitel der 2020 begonnenen Reise nach Hogwarts auf. Diese wurde begründet mit mehr als 67 Millionen Euro Investment, wurde nach einem Vorverkaufsrekord von über 300.000 Tickets von Corona jäh unterbrochen und darf nun endlich das Publikum begeistern. Doch bereits kurz nach dem Start kam es aufgrund einer Corona-Infektion unter den Darsteller*innen zu einer Unterbrechung. Aktuell sind aber wieder alle Vorstellungen gemäß Spielplan zu sehen.



Maik Klokow, deutscher Produzent und CEO von Mehr-BB Entertainment: „Ein Theaterstück in dieser Qualität und Größe als erste nicht-englischsprachige Produktion nach Deutschland zu bringen, war eine große Ehre und Herausforderung zugleich. Jetzt das Staunen und die leuchtenden Augen des Publikums sehen zu dürfen, macht unser gesamtes Team – aber vor allem unsere Darsteller*innen und Kreativen – sehr glücklich.“



Die Begeisterung der Premierenbesucher des zweiteiligen Theatererlebnisses nach der Original-Geschichte von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany war enorm. Bei der Premierenfeier schwärmten die prominenten Gäste von den Darstellern, den magischen Effekten und ihrer Reise in die zauberhafte Welt von Harry Potter und das verwunschene Kind:



Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: „Mit Harry Potter und das verwunschene Kind hat Hamburg nun ein Theater-Highlight, das von Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus mit Spannung erwartet wurde. Diese besondere Theaterproduktion passt gut in die Kulturmetropole Hamburg, die eine Vielzahl erfolgreicher Theater, weltbekannter Musicals und außergewöhnlicher Konzerthäuser bietet.“



Barbara Wussow: „Ich bin sprachlos. Harry Potter und das verwunschene Kind bringt etwas auf die Bühne, das einzigartig ist. Die Besetzung ist grandios.“