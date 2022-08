Forum Veranstaltungswirtschaft legt Genehmigungsmatrix in Anlehnung an Empfehlungen des Expertinnenrates vor

Foto: Symbolbild – Kölner Philharmonie | Joern Neumann

Download Genehmigungsmatrix des Forum Veranstaltungswirtschaft

Trotz einiger erfolgreicher Musikveranstaltungen in diesem Sommer ist die wirtschaftliche Lage der

Kulturveranstaltungswirtschaft immer noch prekär, wie das Forum Veranstaltungswirtschaft in einer aktuelle Meldung warnt.



„Der Kartenverkauf für Kulturveranstaltungen läuft bei vielen Veranstaltungen außerordentlich

schlecht. Dafür gibt es zahlreiche Gründe wie vor allem die nach wie vor bestehende Verunsicherung

des Publikums sowie nun auch wachsende Ängste aufgrund der steigenden Inflation und

Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine“, berichtet Prof. Jens Michow, Präsident des

Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). „Die Branche befindet sich daher

nach wie vor in einer sehr desolaten Lage, in der es nur noch eines kleinen Windstoßes bedarf, um

sie endgültig zum Kippen zu bringen.“ Das werde zwangsläufig zu Insolvenzen, Betriebsaufgaben und

noch weiterer Abwanderung von Arbeitnehmern:innen und Soloselbständigen führen.

Die Branche benötige dringend eine Perspektive, wie es im Fall der Fälle im Herbst für sie

weitergehen kann. Dazu bedürfe es schnell der Aufnahme eines Dialogs zwischen den

Vertreter:innen des Wirtschaftszweiges und der Bundesregierung.

Das Forum Veranstaltungswirtschaft hat die Mitglieder des Bundestages sowie

die Bundesregierung jetzt aufgefordert, sehr behutsam und umsichtig bei dem Erlass etwaiger

Eindämmungsmaßnahmen zu agieren, die im Herbst und Winter aufgrund erneut steigender

Infektionszahlen in Betracht gezogen werden könnten. Insbesondere der wirtschaftlich von der

Pandemie am stärksten betroffenen Veranstaltungswirtschaft müssten zukünftige Maßnahmen

sowohl die Sicherheit als auch eine Perspektive bieten, die es ihnen nach allen Schwierigkeiten der

vergangenen zwei Jahre ermöglicht, auch eine weitere Krise wirtschaftlich zu überstehen. Dazu sei es

zwingend erforderlich, dass es zukünftig weder Kapazitätsbeschränkungen noch Abstandsregelungen

bei Veranstaltungen gibt. Nur so könnten erneute massenhafte Absagen von Events und eine weitere

Verunsicherung von Kartenkäufern und Veranstaltungsinteressierten vermieden werden.

„Die Allianz sechs maßgeblicher Verbände des Wirtschaftsbereichs fordert bundeseinheitliche und

einfache Vorgaben. Wir haben dazu eine Genehmigungsmatrix erarbeitet, die im Einklang mit den

Empfehlungen in der 11. Stellungnahme des ExpertInnenrates steht“, berichtet Timo Feuerbach,

Geschäftsführer des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC).

Entscheidend dabei sei eine möglichst einheitliche Kommunikation neuer Regelungen und

Empfehlungen. Diese müssten leicht verständlich und nachvollziehbar sein.