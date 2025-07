Großes Gastspieltheater-Treffen vom 30. Juni bis 2. Juli in Bielefeld

Foto: INTHEGA e.V. – Günter Bergmann

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2025 lädt die INTHEGA, der Fachverband der Gastspielbranche, zum diesjährigen INTHEGA-Kongress in die Stadthalle Bielefeld ein. Erwartet wird ein breites Fachpublikum aus der deutschsprachigen Gastspielszene, das sich auf drei Tage voller Austausch, Information und Inspiration freuen darf.

Im Mittelpunkt des Kongresses steht an den ersten beiden Tagen der INTHEGA-Theatermarkt. Über 190 Tournee- und Gastspielanbieter präsentieren dort ihre aktuellen Produktionen für die Spielzeit 2026/27. Das Spektrum reicht von Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Kabarett und Kleinkunst bis hin zu Konzerten, Crossover-Formaten und Kinder- und Jugendtheater. Veranstaltende aus Kommunen, Kulturhäusern und Theatern erhalten hier einen umfassenden Überblick über das aktuelle Angebot und die Möglichkeit zum direkten Austausch mitden Anbietern.

Der dritte Kongresstag, Mittwoch, 2. Juli, ist der INTHEGA-Fachtagung gewidmet. In Panels, Vorträgen und Workshops werden aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und Zukunftsfragen der Gastspielbranche diskutiert. Unter anderem steht das Thema „Welche Rolle spielt die Kultur in unserer Gesellschaft?“ auf der Agenda. Impulse hierzu kommen von INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke und Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Weitere Themenschwerpunkte reichen von Betreiberverantwortung und Rechtsfragen bis hin zu Fragen der Inklusion, Netzwerkarbeit und Künstlichen Intelligenz im Kulturbetrieb. Auch der Dialog zwischen Veranstaltern und Anbietern wird durch mehrere Runden Tische gezielt gefördert.

Ein besonderer Höhepunkt ist die feierliche Verleihung der INTHEGA-Preise am Abend des 30. Juni. Mit dem Preis „DIE NEUBERIN 2025“ würdigt die INTHEGA herausragende Gastspielproduktionen der vergangenen Spielzeit. Ergänzt wird die Preisverleihung durch den Sonderpreis des INTHEGA-Vorstands an Schauspielerin, Regisseurin und Sprecherin Katharina Thalbach sowie durch den Kinder- und Jugendtheaterpreis an das Ensemble Kleine Oper Bad Homburg.

Weitere Informationen, die Ausstellerliste, den Standplan des INTHEGA-Theatermarktes sowie das vollständige Programm der Fachtagung finden Sie unter: www.inthega.de/inthega-kongress-2025