INTHEGA Tagung verschoben

Foto: Bielefeld Marketing GmbH

Wegen nicht absehbarer Konsequenzen aus dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie hat das Präsidium der INTHEGA beschlossen den INTHEGA-Kongresses 2021 in den Herbst zu verschieben.

Ursprünglich war die Veranstaltung vom 21. bis 23. Juni in Bielefeld terminiert. Bereits im Herbst wurde der Theatermarkt Corona-bedingt auf diesen Termin verschoben. Nun soll der Theatermarkt am 11. und 12. Oktober 2021 in der Stadthalle Bielefeld stattfinden.

Die für den 21. Juni geplante Fachtagung wird nun als rein digitales Programm vorbereitet.

Weitere Infos: www.inthega.de