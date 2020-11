INTHEGA verleiht Theater-Preis „DIE NEUBERIN 2020“ in diesem Jahr online

(Foto: Claudia Schwarz | @puzlbaum / unsplash.com) Die INTHEGA-Mitglieder haben folgende Produktionen ausgezeichnet. Platz 1: Aus dem Nichts (Konzertdirektion Landgraf GmbH / EURO-STUDIO Landgraf); Platz 2: Die Niere (Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater); Platz 3: Die Physiker (Tournee Theater Thespiskarren GmbH & Co KG). Den Kinder- und Jugendtheaterpreis des INTHEGA-Vorstands für richtungsweisendes Kinder- und Jugendtheater in der Fläche erhält in diesem Jahr die Burghofbühne Dinslaken – Landestheater im Kreis Wesel. Den Sonderpreis des INTHEGA-Vorstands 2020 erhält der Schauspieler, Kabarettist und Theaterleiter Dieter Hallervorden. Dieser Preis würdigt besondere Leistungen für das deutsche Gastspieltheater.

Die seit 1985 vergebenen Die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA) zeichnet seit 1985 jährlich drei Produktionen aus, die sich in der vorangegangenen Spielzeit in besonderer Weise als künstlerisch bemerkenswert erwiesen haben. Die Preisträger werden mit Hilfe eines Punktesystems als Abstimmungsergebnis der INTHEGA-Mitglieder ermittelt. Seit 2011 trägt der INTHEGA-Preis den Namen “DIE NEUBERIN”. Damit erinnert der Verein an die Schauspielerin und Mitbegründerin des regelmäßigen deutschen Schauspiels, Friederike Caroline Neuber bzw. Neuberin (1697 – 1760), die zwischen 1734 und 1755 zahlreiche Gastspiele im deutschen Sprachraum gab.

Zudem vergibt der INTHEGA-Vorstand einen Sonderpreis für besondere Einzelleistungen sowie seit 2009 auch einen Kinder- und Jugendtheaterpreis.