Karin Becker verlängert Intendanz am Theater Konstanz

Karin Becker verlängert ihren Vertrag um weitere fünf Jahre und bleibt damit bis mindestens 2033 Intendantin am Theater Konstanz. Die Zustimmung des Gemeinderats gilt als klares Bekenntnis zu der erfolgreichen Arbeit von Karin Becker und ihrem Team.



Oberbürgermeister Uli Burchardt: „Das Theater Konstanz hat unter Karin Becker in den vergangenen Jahren gezeigt, wie wichtig offene Begegnungen und verlässliche kulturelle Räume für unsere Stadt sind. Dass sie diesen Weg mit uns weitergeht, ist ein starkes Signal – gerade jetzt. Es tut unserer Stadt gut, wenn Kontinuität und Haltung spürbar bleiben. Ich freue mich über die Vertragsverlängerung von Karin Becker!“.

Kulturbürgermeister Dr. Andreas Osner: „Ich freue mich sehr, dass der Gemeinderat zur Fortsetzung der Erfolgsstory sein Go gegeben hat! Zum einen, weil ich vertrauensvoll und gerne mit Karin zusammenarbeite und das „Team Becker“ eine verlässliche Säule in diesem vielfältigen Dezernat II darstellt. Zum anderen ist Karins Verlängerung ein starkes kulturpolitisches Signal: Wir gehen gerade durch stürmische Zeiten, finanziell, gesellschaftlich, demokratisch. Karin und ihr Haus haben seit jeher immer Haltung gezeigt, stets große Beiträge zur kulturellen Bildung und zum respektvollen Miteinander geleistet und – ganz nebenbei – tolles Theater gemacht. Daher: Weiter so und Glückauf!“

Karin Becker: „Mit meiner Verlängerung möchte ich meine Verlässlichkeit unterstreichen und mich eindeutig positionieren: für die Stadt Konstanz, für das kostbare und vielfältige Theater dieser Stadt, für unser wunderbares Publikum und vor allem für die Zusammenarbeit mit großartigen Menschen.“ Seit Beginn von Karin Beckers Intendanz in Konstanz stehen Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt und immer wieder der offene Austausch mit Publikum und Stadtgesellschaft im Fokus der Spielpläne. Dies zeigt sich in neuen Formaten, etwa mit der Reihe „Von Fall zu Fall“ im Landgericht und Diskussions-Veranstaltungen in Kooperation mit anderen städtischen Institutionen wie der Universität, der Volkshochschule oder Initiativen wie „Stolpersteine für Konstanz – Gegen das Vergessen und Intoleranz“. Diese fruchtbaren Partnerschaften will das Team um Karin Becker erhalten und weiter ausbauen: „Wir haben viele Ideen und sind voller Vorfreude darüber, uns mit den Menschen in Konstanz für weitere fünf Jahre in zahlreichen spannenden Formaten auszutauschen. Denn das ist doch das Wertvolle an unserer Demokratie: Jede*r kann sich beteiligen und seine Perspektive einbringen“, betont Karin Becker.