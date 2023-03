Mainfranken Theater bleibt vorerst in Industriehalle von va-Q-tec

Foto: Dirk Terwey, Dr. Joachim Kuhn und Markus Trabusch (v.l.n.R.) bei der Vertragsunterzeichnung in der „Anatevka-Bar” in der Theaterfabrik Blaue Halle. | Copyright: Pia Luisa Traub

Mit der Verlängerung des Mietvertrages für die Theaterfabrik Blaue Halle schafft das Mainfranken Theater Sicherheit für den Spielbetrieb bis 2026. Seit 2020 beherbergt die va-Q-tec AG, ein führender, international operierender Anbieter im Bereich der thermischen Super-Isolation und der temperatur-kontrollierten Logistik, nun bereits die Außenspielstätte des Mainfranken Theater. Die Halle befindet sich auf dem weitläufigen Firmengelände einer ehemaligen Druckerei.

„Eine derartige Zusammenarbeit eines mittelständischen Unternehmens und eines produzierenden Theaterbetriebs ist deutschlandweit einzigartig. Wir sind sehr froh, den Mietvertrag bis 2026 verlängern zu können und so eine Sicherheit in eine für das Theater unsichere Zeit zu bringen”, freut sich Dirk Terwey, Geschäftsführender Direktor des Mainfranken Theaters über die besondere Geschäftsbeziehung.

„Es ist uns eine Ehre das Mainfranken Theater für weitere Jahre beherbergen zu dürfen. Wir freuen uns ganz besonders, durch die Bereitstellung Theaterfabrik Blaue Halle einen Beitrag zum Kulturangebot in dieser lebenswerten Region leisten zu können. “ zeigt sich va-Q-tec Vorstand Dr. Joachim Kuhn von der Zusammenarbeit begeistert. Gleichzeitig hebt er hervor, wie sehr man sich als Gast bei Aufführungen wertgeschätzt fühlt. „Durch die gelebte Partnerschaft bekommen wir auch einen guten Einblick in die Arbeit des Theaters. So können wir zum Beispiel auch mal eine Probe der Ensembles ansehen und somit einen Blick hinter die Kulissen der Produktionen zu bekommen.“

„Mich begeistert, wie sehr sich Herr Dr. Kuhn als Förderer für die Darstellende Kunst einsetzt und das Wirken des Mainfranken Theaters nicht nur im räumlichen Sinne weiterhin ermöglicht, sondern wie er als Besucher in vielen Vorstellungen diese Partnerschaft lebt“, beschreibt Intendant Markus Trabusch die Zusammenarbeit. „Durch dieses Engagement reiht sich va-Q-tec in eine noble Reihe von Unternehmen ein, die der Kultur in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert einräumen.“

Nach dem sanierungs- und umbaubedingten Auszug des Theaters aus dem Bestandsgebäude im Sommer 2020 organisiert sich derzeit der gesamte Spielbetrieb des Mainfranken Theaters in der Interimsspielstätte Theaterfabrik Blaue Halle in der Dürrbachau bei der va-Q-tec AG.

Die Verlängerung des Mietvertrages war nötig geworden nachdem das ursprünglich für die Objektplanung verantwortlich zeichnenden Architekturbüro PFP Planungs GmbH die vereinbarten Ziele verfehlte und im Sommer 2022 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet hatte. Inzwischen wurde mit dem Schweinfurter Architekturbüro FMP design engineering GmbH ein neuer Partner für die Fortführung von Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes gefunden.

Die Eröffnung des Großen Hauses wurde von 2024 auf 2026 verschoben. Die ursprünglich geplanten Kosten von 72 Mio. Euro haben sich laut Medienberichten bereits auf 103 Mio. Euro erhöht. Weitere Kostensteigerungen sind nicht ausgeschlossen.