moselmusikfestival ab 2026 mit Doppelspitze

Foto: Das neue Führungsduo für das moselmusikfestival: Dr. David Maier (links) und Klaus Gasteiger © Foto: Julian Camargo

Als Doppelspitze werden Klaus Gasteiger und Dr. David Maier die Intendanz des moselmusikfestivals ab Januar 2026 übernehmen. Als Führungsduo werden sie die künstlerische Leitung und die Verantwortung als Geschäftsführung des ältesten und größten Musikfestivals seiner Art in Rheinland-Pfalz gemeinsam verantworten.

Klaus Gasteiger war zuvor als Manager Social Engagement und Konzertdramaturg für das Chemieunternehmen BASF tätig. Dr. David Maier ist derzeit Kulturkoordinator der Stadt Worms. Beide haben ausgewiesene Fachkompetenzen im Kultur- und Festivalmanagement sowie in der Entwicklung von Programmen, Produktionen sowie Reihen in den Bereichen Klassik, Jazz und Popularmusik. Sie verfügen über ein internationales Netzwerk mit Kulturschaffenden und vor allem über zahlreiche Expertisen bei der Entwicklung sowie Implementierung von kulturpolitischen und -touristischen Strategien.

Mit einer zunächst auf fünf Jahre vereinbarten Zusammenarbeit treten sie die Nachfolge von Tobias Scharfenberger an, der die Intendanz seit 2018 und bis zum Ende der Jubiläumssaison 2025 innehat, aus persönlichen Gründen seinen Vertrag aber nicht weiter verlängern wollte.

Markus Nöhl, Aufsichtsratsvorsitzender der Mosel Musikfestival gGmbH: „Immer häufiger finden wir in der Kulturszene Team-Lösungen an der Spitze, denn es setzt sich durch: Teams kombinieren die Stärken von mehreren Personen und bringen somit vielfältige Kompetenzen ein. Uns als Festival war es wichtig, dass die Lösung keine Mehrkosten verursacht und trotzdem effizient laufen wird. Durch strukturelle Maßnahmen können wir beides herstellen.“

Klaus Gasteiger, 1973 im schweizerischen Thun geboren, studierte Musik und Kulturmanagement in Würzburg und Ludwigsburg. Von 2005 bis 2023 war er als Kulturmanager und Konzertdramaturg für BASF in Ludwigshafen tätig und dort für mehrere Konzertreihen verantwortlich. Als künstlerischer Leiter setzte er Projekte unter anderem in Mumbai, Shanghai und New York um. Seit 2024 ist er selbstständiger Kulturmanager.

David Maier, geboren 1982 in Worms, studierte Musik und Kulturmanagement in Mannheim, Dublin und Ludwigsburg. Er wurde am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim promoviert. Nach zwei Jahren als Referent für Kulturmanagement der Stadt Offenbach am Main ist er seit 2018 Kulturkoordinator der Stadt Worms. Er ist künstlerischer Leiter mehrerer Festivals und Kulturprogramme, unter anderem des internationalen Musikfestivals „Worms: Jazz and Joy“, der „SchUM Kulturtage“, des „SchUM Artist-in-Residence“-Programms. Als selbstständiger Kulturmanager entwickelte Dr. David Maier verschiedene Kultur- und Bildungsprojekte, unter anderem für das Goethe-Institut; zudem war er Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg, der Popakademie Baden-Württemberg sowie der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau.