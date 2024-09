Michael Schulz wechselt zum Saarländischen Staatstheater

Foto: Saarländisches Staatstheater Copyright: Landeshauptstadt Saarbrücken

Der aktuelle Leiter des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen, Michael Schulz, übernimmt ab der Spielzeit 2025/2026 die Generalintendanz des Saarländischen Staatstheaters. Er folgt auf Bodo Busse, der zur Spielzeit 2025/26 Nachfolger von Laura Berman als Intendant der Staatsoper Hannover wird.

Michael Schulz konnte sich gegen 36 weitere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen. Schulz studierte Regie (Musiktheater) an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg/ Universität Hamburg. Es folgten Stationen als Spielleiter und Regieassistent am Staatstheater Kassel, als Oberspielleiter am Aalto Musiktheater Essen sowie als Operndirektor des Deutschen Nationaltheater Weimar. 2008 hat er die Generalintendanz am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen übernommen. Als Gastregisseur arbeitete er u.a. an der Komischen Oper Berlin, am Aalto-Theater und an der Semperoper Dresden.

Dr. Matthias Almstedt, Kaufmännischer Direktor des Saarländischen Staatstheaters: „Ich bin außerordentlich erfreut, mit Michael Schulz zukünftig wieder einen so erfahrenen und ausgewiesenen Theaterfachmann und kompetenten künstlerischen Partner an meiner Seite zu haben, um das Saarländische Staatstheater in eine sichere Zukunft zu führen. Michael Schulz ist auch aus meiner Sicht genau die richtige Wahl für das Saarländische Staatstheater. Die bisher zwischen uns geführten Gespräche waren sehr vielversprechend. Bodo Busse danke ich von Herzen für die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit und freue mich sehr darauf, mit ihm gemeinsam seine letzte Spielzeit in Saarbrücken genauso erfolgreich wie die vergangenen Spielzeiten gestalten zu können.