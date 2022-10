Forum Veranstaltungswirtschaft veranstaltet Future Talents Day

Foto: vplt.org

Anmeldung ab sofort möglich

Die Verbände des Forum Veranstaltungswirtschaft laden am 24. November 2022 zum ersten „Future Talents Day powered by Prolight + Sound“ ins House of Creativity and Innovation (HOCI) in Frankfurt ein. Der Tag steht ganz im Zeichen der zukünftigen Fachkräfte der Branche und richtet sich an Studierende, Auszubildende und Praktikant:innen aus der Veranstaltungswirtschaft. Der diesjährige Aktionstag stellt den Auftakt des Formats dar, das während der nächsten Prolight + Sound im April 2023 weiter fortgeführt und ausgebaut wird.

Ziel des Tages ist, die zukünftigen Fachkräfte untereinander sowie mit den Unternehmen der Branche zu vernetzen und gemeinsame Zukunftsfragen und -themen zur Entwicklung der Branche zu diskutieren: Wie muss sich die Veranstaltungswirtschaft heute aufstellen, um auch für die Talente von morgen attraktiv zu bleiben? Was erwarten die Future Talents von ihrem zukünftigen Berufsfeld? Was macht eine:n Arbeitgeber:in/ein Unternehmen attraktiv für junge Mitarbeiter:innen? Diese und weitere Fragen sollen auf dem Future Talents Day diskutiert werden. So erhalten Auszubildende, Studierende und Praktikant:innen bereits vor Eintritt in ihr Berufsleben die Möglichkeit, ihre zukünftige Branche aktiv mitzugestalten. Dafür beteiligen sich Mitgliedsunternehmen der Verbände des Forum Veranstaltungswirtschaft am Aktionstag und decken so die verschiedenen Bereiche der Eventbranche ab.

Austragungsort des Auftaktevents ist das neu gegründete House of Creativity and Innovation (HOCI) in der Frankfurter Innenstadt. Für Future Talents ist die Teilnahme kostenfrei. Mithilfe des Veranstaltungstickets steht außerdem eine kostenfreie An- und Abreisemöglichkeit aus dem gesamten Bundesgebiet zur Verfügung.

Bereits in den vergangenen Jahren war der Future Talents Day auf der Prolight + Sound ein großer Erfolg und wird im Rahmen der Veranstaltung 2023, die vom 25. – 28.4.2023 auf dem Gelände der Messe Frankfurt stattfindet, weiter ausgebaut.