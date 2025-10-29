NXP Entertainment Group plant mit AutoSTAGE

Foto: Gerald Weixelbraun

Die NXP Entertainment Group aus St. Pölten, einer der führenden Komplettanbieter für Entertainment und Eventabwicklung in Österreich, hat sich für AutoSTAGE als professionelle CAD-Lösung für ihre Veranstaltungsplanung entschieden. Mit der bewährten Planungssoftware will das vielseitige Unternehmen seine technischen Planungen für Festivals, Tourneen, Konzerte und Großveranstaltungen noch effizienter und präziser gestalten.



Vielseitiger Entertainment-Spezialist mit 30 Jahren Erfahrung

Die NXP Entertainment Group ist weit mehr als ein klassischer Veranstaltungstechniker. Das von den Brüdern René und Bernard Voak gegründete Unternehmen bietet das komplette Spektrum moderner Eventdienstleistungen: von Ton-, Licht- und Multimediatechnik über Eventinfrastruktur und -durchführung bis hin zum Ticketing. Als Betreiber des VAZ St. Pölten – einem der größten Veranstaltungszentren Österreichs mit 10.000 m² Indoor- und 38.000 m² Outdoorfläche – realisiert NXP Projekte jeder Größenordnung.



Besondere Bekanntheit erlangte das Unternehmen als Veranstalter renommierter Festivals wie dem Frequency Festival und dem BEATPATROL Festival. Darüber hinaus managt NXP die Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten & Amélie van Tass und ist als Tournee-Veranstalter aktiv.



Präzise Planung für komplexe Veranstaltungskonstruktionen

„Unsere Projekte reichen von intimen Club-Konzerten bis zu Großveranstaltungen mit zehntausenden Besuchern“, erklärt Thomas Joksch von der NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH. „Mit AutoSTAGE können wir unsere technischen Planungen noch präziser und effizienter gestalten. Besonders die integrierten Statikberechnungen von VStatics geben uns die Sicherheit, die wir für unsere anspruchsvollen Konstruktionen benötigen.“



Die Entscheidung für AutoSTAGE fiel aufgrund der umfassenden Funktionalität der Software, die perfekt zu den vielfältigen Anforderungen der NXP Entertainment Group passt. Von der detaillierten Bühnenplanung bis zur komplexen Festival-Infrastruktur unterstützt AutoSTAGE das Team bei der professionellen Umsetzung aller Projekttypen.



Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Eventbranche steht NXP für höchste Qualitätsstandards und innovative Lösungen. Die Implementierung von AutoSTAGE unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, auch in der Planungsphase auf modernste Technologie zu setzen und dadurch die Qualität und Sicherheit der realisierten Veranstaltungen kontinuierlich zu steigern.



Das Beispiel der NXP Entertainment Group unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von AutoSTAGE als führende CAD-Lösung für die professionelle Veranstaltungstechnik-Planung. Die NXP Entertainment Group reiht sich damit in die wachsende Liste renommierter Veranstaltungsdienstleister ein, die auf AutoSTAGE als zentrales Planungswerkzeug vertrauen und von den Vorteilen der integrierten CAD- und Statiklösung profitieren.

