Parktheater Bensheim setzt auf Qualität

Foto: Rainer Weggen/Trendco

Kino, Konzerthalle, Theaterhaus – das seit 1951 bestehende Parktheater Bensheim blickt auf eine vielfältige Historie zurück. Auf eine erfolgreiche dazu: Da die Verantwortlichen des Hauses stets einen hohen Qualitätsanspruch verfolgten, gilt das Parktheater Bensheim seit Jahrzehnten als kultureller Treffpunkt in der Region. Um das abwechslungsreiche Programm aus den Sparten Sprech-, Musik-, Tanz- und Kindertheater buchstäblich ins beste Licht zu rücken, investiert das Haus regelmäßig in Lichttechnik von ETC.



In den letzten fünf Jahren orderte das Lichtteam um Veranstaltungsmeister Egon Klüss beispielsweise verschiedene Scheinwerfer der Source Four-Familie. Aufmerksam auf den Scheinwerfer-Typen wurde das Lichtteam des Hauses durch ein gastierendes Theater im Rahmen eines Festivals. „Die hatten ETC Source Four LED Series 2 Lustr dabei“, erinnert sich Klüss an das lichttechnische Schlüsselerlebnis, „da waren wir von der Helligkeit des Scheinwerfers so begeistert, dass wir uns selbst einige angeschafft haben.“



Seit 2021 hat das Lichtteam des südhessischen Kulturtempels überdies alljährlich ETC Source Four LED Series 3 mit X8-Array bei ETC-Vertriebspartner Trendco bestellt. Eine ausgezeichnete Investition, wie Klüss befindet: „Die LED-Engine ist hervorragend“, sagt er, „und durch die verschiedenen LEDs im X8-System können wir richtig schöne, weiche Farben zeichnen und höchst natürliche Hauttöne kreieren.“ Als weitere Vorteile sieht der erfahrene Lichtprofi „die schlanke Bauform“, „die Möglichkeit, den Linsentubus ändern zu können“ und das „verhältnismäßig geringe Gewicht.“ Insgesamt finden sich heute zwölf installierte Source Four LED Series 3 Lustr X8 in dem Haus – und sie erfreuen sich höchster Beliebtheit. Auch bei den Lichttechnikern der verschiedenen Gasttheater. „Sie sind gleichermaßen für klassisches Weißlicht und Farbe bestens geeignet. Außerdem sind sie so leise, dass wir sie selbst bei Lesungen einsetzen“, sagt Klüss.



Seit kurzem freuen sich die Verantwortlichen des Parktheater Bensheim nicht nur über einen wesentlich geringeren Co2-Fußabdruck. Auch die Energiekosten sind gravierend gesunken. Der Grund: Neben der Bühnenbeleuchtung kommen seit Ende letzten Jahres auch bei der Saalbeleuchtung LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Konkret: rund 35 ETC ArcSystem Pro One-Cell (plus ArcSystem Pro Drivers-Dimmer). Eine Maßnahme, die das Leben des Theater-Lichtteams wesentlich erleichtert: „Bis Sommer letzten Jahres haben wir einmal jährlich ein großes Gerüst im Saal aufgestellt und bei den 24 Halogenleuchten die Leuchtmittel ausgetauscht“, sagt Klüss, „das war enorm aufwändig und kostenintensiv dazu. Diese Prozedur fällt jetzt komplett weg.“



Das LED-Upgrade generiere aber nicht nur einen Bruchteil der vorherigen Energie- und Unterhaltskosten, es biete auch lichttechnische Verbesserungen: „Wir können jetzt jedes Pixel einzeln anfahren und wir haben jetzt ausreichend Licht an Stellen, wo wir vorher zu wenig hatten.“ Am besten aber findet Klüss, dass man die Dimmkurve so anpassen konnte, dass ein „perfekter Glühlampeneffekt“ für die Saalbeleuchtung kreiert werden konnte. „Die Dimmqualität war uns sehr wichtig. Mit den ArcSystem-Leuchten haben wir, nachdem wir verschiedene Modelle ausprobiert haben, die perfekte Lösung gefunden. Überhaupt erfüllt das neue LED-System völlig unsere Erwartungen.“