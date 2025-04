KI als Gamechanger in den Live Performing Arts auf der Prolight + Sound

Foto: Frank Rietsch auf Pixabay

Künstliche Intelligenz verändert auch die Live Performing Arts grundlegend – von automatisierten Prozessen bis hin zu neuen kreativen Möglichkeiten. Im Rahmen der Prolight + Sound steht KI unter dem Motto „FutureScapes: Erlebniswelten zwischen Immersion und KI“ im Zentrum des Programms.



Für den Bühnensektor eröffnen sich durch KI vielfältige Chancen etwa durch automatisierte effizientere Arbeitsprozesse auf und hinter der Bühne. Künstlerisch können immersive Formate, virtuelle Räume, KI-gesteuerte Dramaturgien oder interaktive Avatare das Bühnenerlebnis erweitern. In der Produktion können Komposition, Lichtdesign und Szenografie durch KI ergänzt und erweitert werden. In der Vermittlung kann KI in Planung & Marketing unterstützen: Von smarter Besucherstromlenkung über dynamisches Ticketpricing bis zur zielgerichteten Ansprache durch KI-generierten Content. Wer jetzt in KI-Kompetenz investiert, gestaltet die künstlerische und betriebliche Zukunft aktiv mit.



Top-Speaker geben Einblick in aktuelle Entwicklungen. Auf der Main Stage (Halle 11.0) bieten Keynotes renommierter Expert*innen frische Impulse zu diesem Top-Thema. So erläutert Dr. Uve Samuels in „AI: The Stage is Yours“, wie KI das Kundenerlebnis revolutioniert und Unternehmen eigene KI-Produkte entwickeln können (8. April, 12:00 Uhr). Sven Ortel erörtert in „Entertaining Change“ u.a. die Verschmelzung von KI, Game Engines und Mixed Reality mit innovativem Storytelling (9. April, 12:00 Uhr). Den Einfluss moderner Technologien wie KI auf kreative Prozesse betrachtet Vickie Claiborne in „Empowering Creativity in the Age of Advanced Technology“ (10. April, 12:00 Uhr). Dr. Steffen Ronft zeigt in „From Data to Emotion“, wie KI-Technologien in Verbindung mit Eventpsychologie gezielt Emotionen ansprechen können (10. April, 16:00 Uhr).

Im Image Creation Hub (Halle 11.0, E05) diskutiert ein Expertenpanel rechtliche Herausforderungen und Perspektiven rund um KI und Urheberrecht (9. April, 12:00 Uhr). Marko Massinger präsentiert in dem Areal die KI-gestützte 4K HDR-PTZ-Kamera OBSBOT TAIL, die automatisch Personen und Objekte erfasst (9. April, 14:00 Uhr).

In der neuen Special Area MusicOneX (Halle 11.0, E50) demonstriert Produzentin und Rapperin Aufmischen in „AI in Music Production“, wie mit KI Kompositions- und Mastering-Prozesse optimiert werden (8. April, 12:00 Uhr, Production Island). Der Vortrag „AI for Mobile DJs“ gibt Einblick in die Chancen und Herausforderungen der KI für DJs und ihre künftige Rolle in der Branche (8. April, 12:15 Uhr, Mobile DJing Stage).

KI wird die Live Performing Arts tiefgreifend verändern. Kreativität, Empathie und neue Berufsbilder bleiben dabei essenziell menschlich. Es gilt KI als strategisches Werkzeug zu begreifen – für mehr Wirkung auf, hinter und jenseits der Bühne.

