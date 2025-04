VisionTwo und Industrial Arts modernisieren die Beleuchtung des Saarländischen Staatstheaters

Foto: VisionTwo GmbH

Die VisionTwo GmbH, exklusiver Vertriebspartner von GDS Pioneering Light, entwickelte in enger Zusammenarbeit mit GDS, der Industrial Arts GmbH und dem beauftragten Planungsbüro Schaller Ingenieure eine moderne Beleuchtungslösung, welche die historische Architektur respektiert und gleichzeitig optimale Lichtverhältnisse für szenische Inszenierungen schafft.

Nach der Anfrage des Saarländischen Staatstheaters im Jahr 2018 begann VisionTwo mit der Bestandsaufnahme und der Entwicklung eines Konzepts als Grundlage für die öffentliche Ausschreibung. Aufgrund der Pandemie wurde die Planung für die Umrüstung erst 2022 vergeben, woraufhin Schaller Ingenieure mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses begann. Nach der Vergabe wurde Industrial Arts als Systemintegrator mit der vollständigen Installation beauftragt und war für die komplette technische Umsetzung und nahtlose Integration in die Bestandssteuerung und -architektur verantwortlich. Die erneuerte Saalbeleuchtung konnte im August 2024 termingerecht am Ende der Spielzeitpause durch Industrial Arts an das Theater übergeben werden.

Ziel der Maßnahme war es, die energieintensiven 750W-Deckenfluter, den Kronleuchter und die gesamte Saalbeleuchtung durch eine energieeffiziente, steuerbare Beleuchtung zu ersetzen. Dabei mussten die denkmalgeschützten architektonischen Elemente berücksichtigt und gleichzeitig moderne Lichtlösungen integriert werden. In enger Abstimmung mit den Projektbeteiligten entwickelten VisionTwo und GDS zunächst Prototypen, die auf historischem Bildmaterial und den Designvorgaben des Theaters basierten.



Zum einen wurde der zentrale Kronleuchter des Theatersaals mit neuer LED-Technologie ausgestattet. Rund 400 Halogenleuchtmittel wurden durch speziell entwickelte GDS 3W LED-Stecksockelleuchtmittel mit FadeToWarm-Technologie ersetzt, die ein stufenloses Dimmen mit natürlicher Lichtfarbe ermöglichen. Die Steuerung erfolgt über das GDS DriveHub MiniPack, das mit dem DriveHub CardFrame der restlichen Saalbeleuchtung vernetzt ist.



Vor der Modernisierung war die Beleuchtung des Kronleuchters stark eingeschränkt: Die verbauten 20W-Niedervolthalogen-Leuchtmittel waren wartungsintensiv und fielen häufig aus, wobei der Leuchtmitteltausch jeweils mit hohem Aufwand verbunden war. Mit der neuen LED-Technologie gehört dieses Problem der Vergangenheit an – der Kronleuchter kann nun dauerhaft und zuverlässig betrieben werden und trägt zur Aufwertung des Saals bei.

Ein zentrales Anliegen der Modernisierung war die verbesserte Ausleuchtung des Deckengemäldes von Fritz Zolnhofer. Die bisherigen 750W-Deckenfluter wurden aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs und häufiger Defekte immer seltener genutzt, sodass das Deckengemälde in den letzten Jahren nicht mehr optimal zur Geltung kam.



Mit der Installation von 32 eigens von GDS entwickelten Deckenflutern konnte dieses Problem nachhaltig gelöst werden. Die asymmetrisch strahlenden RGBW-LED-Fluter (100W, RGB+W 3000K) sind in der obersten Ebene der Krone des Leuchters installiert. Dank der Justierbarkeit dreier übereinander angeordneter LED-Linsen-Linien und der Möglichkeit, ihre Abstrahlwinkel mit austauschbaren Linsen anzupassen, bieten sie die nötige Flexibilität zur optimalen Ausleuchtung der konvexen Deckenkonstruktion. Mehrere Feinjustierungen waren erforderlich, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erzielen und das Gemälde in seiner gesamten Farbbrillanz wieder sichtbar zu machen.



Ein weiteres zentrales Element der Modernisierung ist die eigens für das Staatstheater entwickelte Leuchte GDS Globe. Diese Lichtlösung verbindet moderne Technik mit einem Design, das sich harmonisch in das historische Ambiente einfügt. Die Leuchten basieren auf der GDS Puppis-Serie leistungsstarker Einbaudownlights mit hervorragender Farbwiedergabe. Der Sonderbau GDS Globe basiert auf der Puppis 1K (12W) Version und verfügt über ein speziell gefertigtes Glaskugel-Design mit geschliffenen Acrylglas-Pipes, die den Lichtaustritt gezielt lenken.



Die Ansteuerung der Globes erfolgt über den circa 100 m entfernten GDS DriveHub CardFrame mit dem IPM-Protokoll von GDS, bei dem die Steuersignale über die bestehende Stromverkabelung übertragen werden. Auf die Installation zusätzlicher Signalleitungen und das damit verbundene Öffnen der Putzdecken konnte somit verzichtet werden, was nicht nur die Sanierungsmaßnahme insgesamt deutlich verkürzte, sondern auch zu einer Kostenreduktion beitrug. Die Anpassung des Kühlkörpers und des Einbaurings ermöglichte eine minimalinvasive Installation in die bestehenden Deckenausschnitte.

Die Modernisierung der Saalbeleuchtung im Staatstheater Saarbrücken ist ein weiteres Beispiel für die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von VisionTwo und GDS im Bereich maßgefertigter Lichtlösungen im Denkmalschutz. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Saarländischen Staatstheater Saarbrücken, VisionTwo, GDS, Industrial Arts und dem Ingenieurbüro Schaller entstand ein einzigartiges Lichtprojekt, das technische Exzellenz mit historischem Flair vereint.

Florian Schaller, Geschäftsführer und Projektleiter von Schaller Ingenieure, fügt hinzu: „Als Planer haben wir den Anspruch an eine hohe Lichtqualität, die sich möglichst nah am Ideal vom bestehenden Halogen- bzw. Glühlicht orientiert. Gleiches gilt für die sanfte und sprungfreie Dimmbarkeit, sowie absolute Videotauglichkeit der eingesetzten Komponenten. Qualitative Rückschritte bei einer Sanierung sind für uns indiskutabel. Die von GDS extra für dieses Projekt entwickelten Leuchten erfüllen, zusammen mit den bewährten GDS-Vorschaltgeräten, die hohen qualitativen Anforderungen problemlos.“

Während der Energieverbrauch im Saal um 70 % reduziert werden konnte, wurde gleichzeitig die Beleuchtungsstärke um 50 % erhöht.



Thomas Hagedorn, zuständiger Projektleiter bei Industrial Arts, begleitete und dokumentierte den gesamten Prozess akribisch und steuerte wertvolle Ideen zur finalen Entwicklung der Produkte bei. „Die Umbauarbeiten im Bestand und der kurze Installationszeitraum waren sehr herausfordernd. Aber dank der engen und hervorragenden Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten ist das Ergebnis mehr als beeindruckend.“



Anke Schierenbeck sagt abschließend: „Seit über zehn Jahren arbeiten wir bei VisionTwo erfolgreich mit GDS im Sonderbau zusammen. In dieser Zeit ist eine außergewöhnliche Partnerschaft gewachsen, die von Innovationsgeist und kreativen Lösungen geprägt ist. Ich bin immer wieder beeindruckt vom außergewöhnlichen Engagement des britischen Herstellers. Für uns sind maßgeschneiderte Lösungen nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine echte Herzensangelegenheit – und zugleich Ansporn, immer wieder neue, wegweisende Konzepte – wie zuletzt im Staatstheater Saarbrücken – für unsere Kunden zu realisieren.“