Schauspiel Leipzig übernimmt Erfolgsmodell aus Magdeburg

Ab Sommer 2027 sollen Clara Weyde, Bastian Lomsché und Clemens Leander das städtische Theater gemeinsam als Teamintendanz führen. Derzeit leiten die drei erfolgreich die Schauspielsparte am Theater Magdeburg, das 2025 zum Theater des Jahres in Deutschland gekürt wurde. Stimmt der Stadtrat zu, soll das Team die Intendanz des Schauspiels von Enrico Lübbe zum 1. August 2027 übernehmen.

Dr. Skadi Jennicke, Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig: „Das Dreierteam hat mit seinen programmatischen Ideen und künstlerischen Perspektiven die Auswahlkommission überzeugt; künstlerisch innovativ aber mit einer klaren Vision von zeitgemäßer Führung eines großen Bühnenhauses und pragmatischem Blick auf die begrenzten Ressourcen. Der Erfolg in Magdeburg verspricht, dass es eine große Chance für Leipzig ist: Mit dem Dreier-Team kann hier etwas wirklich Neues, Lebendiges entstehen. Ich freue mich auch persönlich sehr darauf.“

Clara Weyde, Bastian Lomsché und Clemens Leander arbeiten seit 2022 als gleichberechtigtes Team zusammen und leiten die Schauspielsparte des Theaters Magdeburg. Clara Weyde (*1984) ist erfolgreiche Regisseurin, die zu vor u. a. an der Schaubühne Berlin, am Staatstheater Hannover, am Staatsschauspiel Dresden und am Schauspielhaus Graz inszeniert hat. Bastian Lomsché (*1983) ist Dramaturg und Autor. Der ausgebildete Bankkaufmann und studierte Literaturwissenschaftler arbeitete zuvor am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Clemens Leander (*1988) ist Kostümbildner und leitete u. a. die Kostümabteilung am Theater an der Parkaue und war Produktionsleiter in der Kostümabteilung der Salzburger Festspiele.

Die drei, die es als einziges Team in die Endrunde des Auswahlverfahrens um die Schauspiel-Intendanz geschafft hatten, setzten sich dort gegen 8 Mitbewerber durch. Insgesamt waren 50 Bewerbungen eingegangen. Der Auswahlkommission unter dem Vorsitz von Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke und Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning gehörten u. a. Vertreter jeder Ratsfraktion, aus dem Personalamt und dem Referat Gleichstellung sowie Fachleuten aus der Theaterbranche an.

Alle drei Bewerber sollen jeweils Intendanten und Betriebsleiter des Schauspiels Leipzig werden. Clara Weyde, Bastian Lomsché und Clemens Leander verpflichten sich, neben der Intendanz weitere Aufgaben wie Regie, Chefdramaturgie, Studioleitung und Kostümbild zu übernehmen. Durch die entstehenden Synergien können die Kosten der Betriebsleitung intern ausgeglichen werden. Dafür ist kein zusätzlicher städtischer Zuschuss notwendig.

Um das Team zur Intendanz des Schauspiels berufen zu können, muss zunächst die Satzung des Eigenbetriebs angepasst werden. Diese sieht aktuell nur eine Person für die Besetzung der Intendanz vor. Der Rat befindet voraussichtlich im März darüber. Ist die geänderte Satzung in kraft getreten, könnte der Stadtrat in seiner Sitzung im April über die Berufung des Dreierteams abstimmen.