Simon Meienreis übernimmt Intendanz in Baden-Baden

Foto: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden hat dem Vorschlag der Findungskommission zur Wahl einer neuen Intendanz am Theater Baden-Baden zugestimmt und den Regisseur, Dramaturgen und Autor Simon Meienreis zum neuen Intendanten ans Theater Baden-Baden berufen. Simon Meienreis, derzeit Dramaturg am Maxim Gorki Theater in Berlin, wird seine Arbeit in Baden-Baden zur Spielzeit 2026/27 aufnehmen. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Nicola May an, die das Theater Baden-Baden nach 22-jähriger Tätigkeit zum Ende der Spielzeit 2025/26 auf eigenen Wunsch verlässt.

54 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für die Position der Intendanz am Theater Baden-Baden beworben. Aus dem starken Bewerberfeld ging Simon Meienreis als Favorit hervor.

Simon Meienreis (Jg. 86) studierte Volkswirtschaftslehre, Philosophie und Soziologie in Duisburg-Essen, Hamburg und Jena. Anschließend führte ihn sein Weg ans Theaterhaus Jena, wo er als Dramaturg, Projektleiter und Autor arbeitete. Es folgten Engagements am Hessischen Landestheater Marburg, am Schauspielhaus Bochum und an den Theatern und Philharmonie Essen. Seit 2022 ist er Dramaturg am Maxim Gorki Theater in Berlin und arbeitete zuletzt unter anderem mit Lena Brasch, Oliver Frljić und Ersan Mondtag.

Im Jahr 2021 initiierte er das bundesweite Projekt Kein Schlussstrich!, das er gemeinsam mit Ayşe Güleç und Tunçay Kulaoğlu künstlerisch leitete. 18 Theater in 15 Städten entwickelten unter ihrer Koordination ein vielfältiges Programm zur Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex. Das Projekt hatte sich dem Erinnern durch Kunst und Diskurs verschrieben und suchte neue ästhetische Formen für die Auseinandersetzung mit Rassismus und rechter Gewalt.

Seine Arbeiten kreisen darum, Theater als Ort künstlerischer Auseinandersetzung und gesellschaftlicher Begegnung weiterzuentwickeln – mit Neugier und stilistischer Vielfalt.