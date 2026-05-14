Christian Illgen übernimmt interimistisch die Leitung des Theaters Erfurt

Christian Illgen soll ab der Spielzeit 2026/27 interimistisch die Leitung des Theaters Erfurt übernehmen. Der Kulturmanager und Theaterbetriebsfachmann ist als Nachfolger des bisherigen Künstlerischen Direktors Malte Wasem vorgesehen, der das Haus zum 31. Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlässt.

Illgen soll das Theater Erfurt für zwei Spielzeiten bis zum Sommer 2028 führen und zugleich den Übergang zur neuen Intendanz begleiten. Für das Theater und seine mehr als 330 Beschäftigten bedeutet die Entscheidung nach Angaben der Stadt vor allem Planungssicherheit in einer Phase künstlerischer und struktureller Weiterentwicklung.

Zuletzt war Christian Illgen am Staatstheater Cottbus tätig, wo er über viele Jahre als Künstlerischer Betriebsdirektor arbeitete und zeitweise auch die Funktionen des stellvertretenden Intendanten sowie des Verwaltungsdirektors übernahm. Weitere berufliche Stationen führten ihn in internationales Kulturmanagement, Projektentwicklung und Fundraising. Illgen studierte Rechtswissenschaften sowie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und war in seiner Jugend Sänger im Dresdner Kreuzchor.

Parallel zur Interimslösung läuft bereits das Auswahlverfahren für die künftige Intendanz ab der Spielzeit 2028/29. Ausdrücklich erwünscht sind auch Teambewerbungen. Die Entscheidung über die langfristige Leitung des Theaters Erfurt soll spätestens im Herbst 2026 fallen.