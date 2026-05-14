Dr. Ulrich Peters wird neuer Intendant am Landestheater Coburg für die Spielzeiten 2026/27 und 2027/28. Gemeinsam mit Schauspieldirektor Frank Behnke und Ballettdirektor Hans Henning Paar bildet er ein neues Führungstrio. Eine reguläre Ausschreibung für die Nachfolge ist anschließend vorgesehen. Die kurzfristige Neubesetzung war notwendig geworden, weil jetzige Intendant Neil Barry Moss zur Spielzeit 2027/28 in gleicher Funktion am Theater in Münster startet.

Peters war unter anderem Intendant des Theaters Augsburg, des Staatstheaters am Gärtnerplatz München sowie Generalintendant des Theaters Münster und zuletzt des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Frank Behnke kommt vom Staatstheater Meiningen nach Coburg, zuvor leitete er das Schauspiel am Theater Münster. Hans Henning Paar war langjähriger Künstlerischer Leiter und Chefchoreograf des TanzTheaterMünster und arbeitet seit 2022 freischaffend als Choreograf und Coach.

Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig bezeichnete Peters, Paar und Behnke als „hervorragende Theatermacher“, die dem Haus in den kommenden beiden Spielzeiten wichtige Impulse geben würden. Der Spielplan der neuen Saison wird am 17. Juni vorgestellt.