Peter Heilker wird neuer Intendanten der Oper Leipzig ab der Spielzeit 2028/29. Sein Vertrag läuft zunächst fünf Jahre bis Juli 2033. Heilker übernimmt neben der Intendanz auch die Operndirektion des Hauses.

Derzeit ist Heilker stellvertretender Intendant sowie Programm- und Castingdirektor des MusikTheater an der Wien. Dort verantwortet er seit 2022 die strategische Spielplangestaltung und internationale Besetzungspolitik eines Repertoires von Barockoper bis zur Uraufführung. Zu den von ihm betreuten Produktionen zählen neben dem Kernrepertoire zahlreiche Wiederentdeckungen und selten gespielte Werke. Er arbeitete dabei mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Tobias Kratzer, Christof Loy, Damiano Michieletto und Lydia Steier zusammen.

Vor seinem Wechsel nach Wien war Heilker von 2008 bis 2021 Operndirektor am Theater St. Gallen. Dort profilierte er unter anderem die St. Galler Festspiele als internationales Open-Air-Format für Opernraritäten und setzte programmatische Schwerpunkte auf Ur- und Erstaufführungen sowie Werke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Weitere Stationen führten ihn an die Bayerische Staatsoper München, wo er als Dramaturg und später Leitender Dramaturg tätig war und mit Sir Peter Jonas, Zubin Mehta und Kent Nagano zusammenarbeitete.

Bis zu seinem Amtsantritt 2028 wird Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert die Oper Leipzig für zwei Spielzeiten als geschäftsführende Intendantin leiten.