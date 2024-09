Hesse erneut Intendantin der Bad Hersfelder Festspiele

Foto: Elke Hesse (l.) und Anke Hofmann (Fotos: Doroteha Geist)

Elke Hesse wird ab der Saison 2026 bis 2030 die Intendanz für die Bad Hersfelder Festspiele übernehmen.

Die Wiener Intendantin ist in Bad Hersfeld keine Unbekannte, sie übernahm bereits nach dem Tod von Hans Gratzer von 2006 bis 2009 erfolgreich die Leitung als erste Frau in der Geschichte der Bad Hersfelder Festspiele.

In Wien hat Elke Hesse zwischenzeitlich als Gründungsdirektorin des MuTh, Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, in der Wiener Kulturszene einen kulturellen Fixpunkt geschaffen, dessen Geschicke sie seither sowohl künstlerisch und kaufmännisch leitet. Der Name MuTh steht für Musik und Theater und ebenso für das Neue, wie auch für Vielfalt. Darüber hinaus ist sie Aufsichtsrätin der Wiener Staatsoper und Universitätsrätin einer Musikuniversität in Wien und Professorin.