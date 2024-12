Theater in Görlitz-Zittau bleibt GHT

Foto: Foto: Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, Standort Görlitz Copyright: Pawel Sosnoswski

Das Theater Görlitz-Zittau wird weiterhin den Namen Gerhart Hauptmann tragen, da sich bislang kein Sponsor für die Namensrechte gefunden hat.

Intendant Daniel Morgenroth hatte angesichts der finanziellen Probleme des Hauses die Idee vorgeschlagen, die Namensrechte für eine Spielzeit zu verkaufen, stieß jedoch auf geringe Resonanz bei Unternehmen. Trotz persönlicher Akquise und intensiver Verhandlungen wurde kein Sponsor gefunden, da Theatersponsoring oft nicht in die Marketingstrategien von Firmen passt und die mediale Aufmerksamkeit im Vergleich zu anderen Branchen, wie dem Sport, als zu gering wahrgenommen wird.

Dieser Fall zeigt exemplarisch, dass Kultursponsoring keine schnelle oder einfache Lösung für finanzielle Engpässe in Kultureinrichtungen ist. Es generiert oft nur begrenzte Mittel und erfordert zugleich erheblichen Aufwand in der Akquise und Administration, da es sich um ein Geschäft von Leistung und Gegenleistung handelt. Dennoch hat die Diskussion um den Namensrechte-Verkauf wichtige Fragen angestoßen: Wie viel ist uns Kunst und Kultur wert, und sollte diese wie eine Sportarena kommerzialisiert werden? Gegenüber Medien zeigte sich Morgenroth am Ende trotz der ungelösten Finanzierungsfrage erleichtert, dass das Theater seinen traditionellen Namen behält.