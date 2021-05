Meistersingerhalle Nürnberg erneuert Beleuchtung mit VisionTwo

Foto: Christoph Eisenmenger

Die Meistersingerhalle ist das Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Nürnberg. Im Zuge der Modernisierung der Bühnenfront- und Orchesterbeleuchtung entschied sich das Team der Meistersingerhalle für insgesamt 18 ETC ArcSystem Pro Four-Cell Linear LED-Fluter mit FTW-Funktion (Fade-to-Warm).

„Die alten Fluter haben uns zunehmend Mühe bereitet“, stellt Rainer Pfaff, Meister für Veranstaltungstechnik der Meistersingerhalle, fest. „Nicht nur Leuchtmittel, sondern auch die Sockel mussten immer häufiger getauscht werden. Wir hatten uns schon eine Weile nach neuen LED-Flächenleuchten umgesehen. In der von uns gewünschten Kombination aus Lichtstrom, großem Öffnungswinkel und niedriger Geräuschemission gab es allerdings kaum Auswahl.“

Die richtige Lösung hatte schließlich Anke Schierenbeck von VisionTwo. Sie empfahl Pro Four-Cell Linear LED-Strahler aus ETCs ArcSystem-Serie. Um die neue Beleuchtung möglichst auf die von sehr vielen Holzelementen geprägte Inneneinrichtung und die nach wie vor vorhandene Halogen-Beleuchtung abzustimmen, empfahl sie die Four-Cell Linear in der FTW-Variante. „Während der Bemusterung haben wir uns sowohl die 3000K als auch die 3000K FTW-Variante angeschaut und der Kunde war sofort überzeugt“, so Schierenbeck.

18 Stück der energieeffizienten, stufenlos mit Redshift dimmbaren LED-Leuchten wurden schließlich nach Anfertigung von Spezialaufnahmevorrichtungen in die trapezförmig gestaltete Decke passgenau eingebaut.

„Für die ArcSystem Pro Four-Cell Linear FTW sprachen in erster Linie die Lichtstärke, die Lichtqualität und das gute Dimm-Verhalten. Die Redshift-Funktion sorgt für ein sehr ‚natürliches‘ Dimmen, wodurch sich die Geräte bestens in die noch teilweise vorhandene Glühlichtumgebung einfügen“, fährt Rainer Pfaff fort. „Auch die Zusammenarbeit mit VisionTwo war ein großer Glücksfall für unser Haus. Zum einen kannten wir die Geräte vorher nicht, zum anderen wurden wir in allen Phasen des Projektes sehr gut beraten und betreut.“

Nachdem die neuen LED-Strahler nun schon eine Weile in Betrieb sind, zeigt sich Pfaff überaus zufrieden: „Die Strahler funktionieren einwandfrei. Auch die Konfiguration mittels Software sowie die Mesh-Funktion gefällt mir grundsätzlich sehr gut, auch wenn wir uns konservativ für eine feste Datenverkabelung entschieden haben. Neben den sehr guten lichttechnischen Eigenschaften ist es eine sehr große Erleichterung für alle, nicht mehr regelmäßig kurz vor der Vorstellung Leuchtmittel oder ganze Leuchten tauschen zu müssen. Das erspart uns sehr viel unangenehme und teilweise gefährliche Arbeit.

Die Leiterin der Meistersingerhalle Nürnberg Katharina Puff-Schwartz ist dankbar, dass durch die Zusammenarbeit mit der Firma VisionTwo vor allem auch die Veranstalter und Künstler beste Lichtverhältnisse vorfinden.