Das Musiktheater im Revier unterzeichnet Charta der Vielfalt

Foto: Sascha Kreklau

Das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen hat vor wenigen Tagen die Charta der Vielfalt unterzeichnet und ist damit Teil des größten deutschen Netzwerks für Diversity in der Arbeitswelt geworden. Mit dieser Unterzeichnung bekennt sich das MiR zu einem respektvollen, vorurteilsfreien Arbeitsumfeld und zur aktiven Förderung von Vielfalt in der Organisation.

Gerade in einer Zeit, in der das gesellschaftliche Engagement für Diversity, Equity und Inclusion zunehmend in Frage gestellt wird, versteht das MiR seine Unterzeichnung als deutliches Zeichen für Demokratie, Gleichberechtigung und Zusammenhalt.

„Als Kulturinstitution tragen wir eine besondere Verantwortung für die Gestaltung einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Vielfalt ist für uns kein Ziel, sondern gelebte Realität und ein zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses“, erklärt Tobias Werner, Geschäftsführer des Musiktheaters im Revier. „Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt setzen wir ein klares Zeichen – nach innen wie nach außen.“

Der Verein Charta der Vielfalt e.V. verfolgt das Ziel, Akzeptanz und Wertschätzung von Diversität in Unternehmen und Institutionen zu stärken. Zu den Kernanliegen zählen insbesondere die Förderung einer offenen und wertschätzenden Organisationskultur, Vernetzung und Austausch zwischen Unterzeichnenden, Unterstützung bei der Umsetzung eines wirksamen Diversity Managements sowie die Stärkung demokratischer Grundwerte in der Arbeitswelt.

Weitere Informationen zur Charta der Vielfalt finden Sie unter: www.charta-der-vielfalt.de