Hans-Georg Wegner verlängert seinen Vertrag in Schwerin

Foto: Philip Frowein

Hans-Georg Wegner, Generalintendant und Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters, verlängert seinen Vertrag in Schwerin um weitere fünf Jahre. Seit 2021 wirkt er an dem Sechs-Sparten-Haus mit Standorten in Schwerin und Parchim.

In den vergangenen Jahren konnte Wegner mit seinem Team einige Erfolge erzielen. Eine Nominierung für den Theaterpreis DER FAUST 2022, Gastspiele des Ballett Schwerin u. a. in Biarritz und Pau 2024 sowie die Einladung zu den Wiener Festwochen 2024 und zum Berliner Theatertreffen im Mai 2025 mit Florentina Holzingers Opern-Performance „Sancta“ haben das Mecklenburgische Staatstheater international bekannt gemacht. Außerdem konnte das Staatstheater zwei neue Bühnen eröffnen: die M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch 2022 und die Kulturmühle Parchim 2023. Im selben Jahr wurde zudem der neue Orchesterprobenraum im Marstall eröffnet, der seit 2024 Teil des Residenzensembles Schwerin UNESCO-Welterbes ist. Auch die Gründung der Sophie-Westenholz-Akademie, mit der der Nachwuchs an jungen Orchestermusiker:innen gefördert wird, hat die Ausstrahlung der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin gestärkt. Seit 2023 haben die Zuschauerzahlen das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie wieder erreicht.

Hans-Georg Wegner leitet seit 2021 zusammen mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Christian Schwandt das Mecklenburgische Staatstheater. Zuvor war er von 2013 bis 2020 Operndirektor am Deutschen Nationaltheater Weimar. In den Spielzeiten 2010/2011 und 2011/2012 war Hans-Georg Wegner Künstlerischer Geschäftsführer des Theater Bremen und Leiter des Musiktheaters sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Bremer Philharmoniker GmbH.