Gauthier Dance als Tanzbotschafter auf der EXPO in Dubai

The Dying Swans Project / Foto: Janette Bak

Gauthier Dance bringt sich vom 24. bis 28. Januar 2022 als Tanzbotschafter in das Kulturprogramm des Baden-Württemberg Hauses auf der EXPO in Dubai ein, wie die Dance Company des Theaterhaus Stuttgart kürzlich meldete. Für die jeweils drei Vorstellungen pro Tag hat der Künstlerische Leiter der Theaterhaus-Company, Eric Gauthier, Stücke aus The Dying Swans Project sowie VIOLONCELLO von Nacho Duato und sein humorvolles Solo ABC ausgewählt. Gauthier führt als Moderator durch die Shows, will dabei Live-Einblicke ins Choreographieren und das Publikum in Bewegung bringen. Der Aufenthalt in den Vereinigten Emiraten ist mit einer Kooperation mit dem dortigen Goethe-Institut verbunden. Auf dem Programm stehen Workshops „Tanz für alle“ und „Tanz für Professionals“ sowie eine Master Class „Choreographie“ für die Tanz-Community in Dubai.