Georg Heckel wird neuer Generalintendant am Oldenburgischen Staatstheater

Foto: Oldenburg Tourismus und Marketing

Georg Heckel (Jg. 67) soll ab der Spielzeit 2024/25 neuer Generalintendant am Oldenburgischen Staatstheater werden. Heckel folgt auf Christian Firmbach, der als Intendant an das Badische Staatstheater in Karlsruhe wechselt.

Georg Heckel leitet seit 2018 das Landestheater Detmold. Zuvor war er als Leiter des Musiktheaters und Künstlerischer Betriebsdirektor am Theater Freiburg tätig. Davor war er ab 2014 Operndirektor und stellvertretender Intendant am Theater Augsburg und begleitete dort u.a. den Ausbau des Musiktheaters für Kinder.

Nach dem Musikwissenschafts- und Germanistikstudium an der Universität zu Köln sowie einem Gesangsstudium an den Musikhochschulen von Freiburg und Köln folgten Festengagements als Sänger am Landestheater Coburg sowie an der Oper Köln, außerdem Gastengagements u. a. in Freiburg, Basel, Leipzig, Saarbrücken und Palermo. 2006 wurde Heckel am Staatstheater Darmstadt engagiert. Berufsbegleitend studierte er Kulturmanagement. Er ist zudem Jurymitglied bei verschiedenen nationalen und internationalen Gesangswettbewerben.