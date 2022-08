Tanzmesse präsentiert digitales Programm

Foto: Sabrina Weniger

Programmdownload (pdf)

Trailer ansehen

Das digitale Programm der internationalen tanzmesse nrw bietet Raum für die Auseinandersetzung mit Tanz- und Performancepraktiken im digitalen Raum. Web- und screenbasierte Performances von Choy Ka Fai, Ligia Lewis, Robin Jonsson, Joana Chicau und Jonathan Reus werden online präsentiert und führen die Besucher in verschiedene künstlerische Ansätze mit digitalen Technologien ein. Im Rahmen von Vorträgen und Gesprächen geben Produzenten, Wissenschaftler, Künstler und Kuratoren Einblicke in ihre Forschungsgebiete und teilen ihre Erfahrungen, Initiativen und Fragen mit dem Publikum. Das gesamte digitale Programm sowie die Diskussionen desTalk & Connect-Programms sind in dem von demodern geschaffenen Tanzmesse Digital Space zugänglich. Dort können Besucher off- und on-site als Avatare interagieren und sich austauschen.

Der Tanzmesse Digital Space kann sowohl von Online-Teilnehmern als auch von Teilnehmern vor Ort in Düsseldorf im tanzhaus nrw erlebt werden.

Alle Besucher der Tanzmesse – sowohl bei der Online- als auch bei der Vor-Ort-Registrierung – erhalten einen persönlichen Link für den Zugang zum Tanzmesse Digital Space.

Registrierung in vier Schritten:

1: Richten Sie hier Ihr persönliches Tanzmesse-Konto ein und bestätigen Sie es.

2: Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und wählen Sie “Als Besucher zur Tanzmesse anmelden”.

Wählen Sie “online”.

3: Füllen Sie das Formular aus und bezahlen Sie die Anmeldegebühr.

4: Gehen Sie auf “Tickets bestellen” und reservieren Sie Tickets für die Live-Performance von Joanna Chicau & Jonathan Reus

Bitte beachten Sie, dass alle anderen Veranstaltungen auf Anfrage erhältlich sind. Für die Live-Veranstaltungen “Künstler- und Expertengespräche” sowie “Einblicke” ist keine Reservierung erforderlich!