Mainfranken Theater baut barrierearme Angebote weiter aus

Die Dreigroschenoper Schauspiel von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) Unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann Musikalische Leitung: Adrian Sieber Regie, Bühnenbild, Choreografie, Licht: Till Kleine-Möller Co-Bühnenbild: Chris Leon Wedtrat Kostüme: Sara Naranjo Dramaturgie: Philine Bamberger, Barbara Bily Auf dem Bild Martin Liema (Macheath), Eva-Lina Wenners (Polly Peachum) in DIE DREIGROSCHENOPER Foto: Nik Schölzel Mainfranken Theater

Das Mainfranken Theater Würzburg erweitert sein barrierearmes Angebot und setzt damit ein Zeichen für mehr Inklusion und kulturelle Teilhabe: Für die Vorstellung von Die Dreigroschenoperam 17. Mai wird eine Audiodeskription angeboten. Die Vorstellung der Rocky Horror Show am 3. Juli wird zudem in Deutsche Gebärdensprache übersetzt.

Dirk Terwey, Geschäftsführender Direktor des Mainfranken Theaters Würzburg: „Theater muss für alle Menschen zugänglich sein. Inklusion ist für uns kein Zusatzangebot, sondern ein wesentlicher Bestandteil unseres kulturellen Auftrags. Mit Formaten wie Audiodeskription und Gebärdensprachübersetzung wollen wir Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Kultur lebt davon, dass möglichst viele Menschen an ihr teilhaben können.“

Kulturelle Teilhabe darf keine Frage individueller Voraussetzungen sein, heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung des Theaters. Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen müssen selbstverständlich die Möglichkeit haben, Theater in all seinen Facetten zu erleben. Mit Angeboten wie Audiodeskription und Gebärdensprachdolmetschen trägt das Mainfranken Theater dazu bei, Barrieren abzubauen und den Zugang zu Kunst und Kultur für mehr Menschen zu öffnen.

Die Audiodeskription bei Die Dreigroschenoper ermöglicht blinden und sehbehinderten Besucherinnen und Besuchern, das Bühnengeschehen über eine zusätzliche Live-Beschreibung besser nachzuvollziehen. Bei der Rocky Horror Show am 3. Juli sorgt die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache dafür, dass auch gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen einen unmittelbaren und selbstverständlichen Zugang zur Inszenierung erhalten.

Mit den beiden Vorstellungen unterstreicht das Mainfranken Theater seinen Anspruch, ein Haus für alle zu sein. Für das Würzburger Team sind barrierearme Angebote ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer offenen und vielfältigen Kulturlandschaft. Sie schaffen Zugänge, fördern Sichtbarkeit und machen deutlich, dass Theater ein Ort für die gesamte Stadtgesellschaft ist.