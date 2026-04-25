ETC International Theatre Conference startet diese Woche in Göteborg

Vom 23.–26. April kommen rund 150 Theaterleiter:innen und Fachleute der darstellenden Künste aus über 30 Ländern im Göteborgs Stadsteater und Backa Teater zusammen. Die Konferenz vereint über 80 Theater aus ganz Europa und zählt zu den wichtigsten Treffpunkten für internationale Zusammenarbeit in den darstellenden Künsten. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto Open to the World und beleuchtet die Rolle des Theaters in Zeiten politischer und kultureller Veränderungen.

Heidi Wiley, Geschäftsführerin der European Theatre Convention: „In einer Zeit, in der sich viele Nationen nach innen wenden, feiert diese Konferenz die Offenheit für kulturellen Austausch sowie die Förderung von Diversität, Nachhaltigkeit und Innovation im Theater. Indem wir unsere Perspektiven für die Welt öffnen, bekräftigen wir die Rolle des Theaters als Raum für Dialog, Transformation und kollektive Vorstellungskraft. Gleichzeitig feiern wir einen historischen Meilenstein: Mehr als 50 % der ETC-Theater werden heute von Frauen geleitet.“



Das Programm umfasst Vorträge, Workshops und Aufführungen. Zu den Höhepunkten zählen eine Keynote von Josette Bushell-Mingo OBE, Direktorin der Royal Central School of Speech and Drama in London, sowie Podiumsdiskussionen zur Rolle nationaler Theater in einer sich wandelnden politischen Landschaft.

Ein weiterer Programmhöhepunkt ist das Panel National Theatres in a Changing Political Landscape. Hier diskutieren Theaterleiter:innen aus ganz Europa, wie sich veränderte politische und kulturelle Rahmenbedingungen auf die darstellenden Künste auswirken – und welche Rolle internationale Zusammenarbeit beim Schutz der künstlerischen Freiheit spielen kann.

Teilnehmende sind unter anderem:

• Kitte Wagner, CEO des Royal Dramatic Theatre

• Kjersti Horn, Direktorin von Det Norske Teatret

• Martin Kukučka, Künstlerischer Leiter des Nationaltheaters Prag

• Norbert Rakowski, Generalintendant und Künstlerischer Leiter des JK Opole Theatre

• Judith Videcoq, Referatsleiterin Creative Europe, Europäische Kommission

Die Moderation übernimmt Frida Edman, CEO des Göteborgs Stadsteater. Das Programm behandelt außerdem Themen wie Führung, künstlerische Freiheit und Geschlechtergerechtigkeit in den darstellenden Künsten. Die Initiative The 50%: Women in Leadership hebt den Fortschritt bei der Gleichstellung hervor und markiert den Meilenstein, dass die Hälfte der öffentlich geförderten ETC-Mitgliedstheater von Frauen geleitet wird. Darüber hinaus bietet die Konferenz eine nordische Perspektive auf internationale Zusammenarbeit sowie Diskussionen zur europäischen Kulturpolitik und zu zukünftigen Kooperationsprojekten.

Frida Edman, CEO des Göteborgs Stadsteater: „Die Entscheidung der European Theatre Convention, ihre Konferenz in Göteborg auszurichten, ist eine Anerkennung unserer internationalen Position – sowohl als zeitgenössische Theaterinstitution als auch als Kulturstadt. Für uns ist internationaler Austausch ein zentraler Bestandteil unseres Auftrags – er ist in unserem Mandat verankert.“

Link zum Event