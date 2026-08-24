MARI übernimmt ATG ENTERTAINMENT

MARI, das von Ariel Emanuel gegründete globale Unternehmen für Live-Entertainment und Events, hat bekannt gegeben, eine Vereinbarung zur Übernahme von ATG Entertainment von Providence Equity Partners L.L.C. („Providence“) geschlossen zu haben.



ATG Entertainment zählt zu den führenden internationalen Theaterunternehmen und ist in den Bereichen Venue-Betrieb, Produktion und Ticketing tätig. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss werden MARI und ATG Entertainment weiterhin als

eigenständige Unternehmen operieren.



ATG Entertainment betreibt ein Portfolio von 70 Spielstätten in Großbritannien, den USA, Deutschland und Spanien, darunter sieben Theater am Broadway und zehn im Londoner West End sowie ein umfangreiches Netzwerk regionaler Theater. In den Spielstätten finden jährlich rund 16.000 Vorstellungen für mehr als 18 Millionen Besucherinnen und Besucher statt. Darüber hinaus produziert und koproduziert ATG Entertainment Werke für das West End und den Broadway und ist dabei ein vertrauensvoller Partner für führende Produzenten und kreative Partner. In Deutschland bringt ATG Entertainment erfolgreiche Produktionen wie „Moulin Rouge! Das Musical“, „Das Phantom der Oper“ und „STARLIGHT EXPRESS“ auf die Bühne.



Zum globalen Portfolio von MARI gehören Veranstaltungen und Event-Formate aus den Bereichen Sport, Kunst, Entertainment und Lifestyle, darunter Frieze, Barrett-Jackson, die Miami Open, die Mutua Madrid Open, das Hyde Park Winter Wonderland sowie die Festivals im Hampton Court Palace und Blenheim Palace.



Mit der Übernahme baut MARI sein Engagement im Live-Entertainment weiter aus und ergänzt sein Portfolio um den Bereich Theater. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Überzeugung von der besonderen Bedeutung des Live-Entertainments und dessen Kraft, Menschen zusammenzubringen.



Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt MARI, die ATG-Theater langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie in ihre Modernisierung und ein verbessertes Besuchererlebnis zu investieren. Gleichzeitig sollen neue Produktionen, zum Vorteil von Publikum und Produzenten, unterstützt werden. Dieses Engagement gilt für das gesamte Portfolio, von den Regionaltheatern bis hin zum West End und Broadway. Im regionalen Netzwerk von ATG Entertainment möchte MARI die Rolle der Spielstätten vor Ort weiter stärken, neue Möglichkeiten für lokale Künstlerinnen und Künstler schaffen und den Zugang zu Live-Theater erweitern. ATG wird auch künftig unter seiner bestehenden Marke und Führung operieren und seine kreative Unabhängigkeit bewahren.



Ariel Emanuel, Gründer und Principal Investor von MARI: „Ich habe meine gesamte Karriere im Entertainment verbracht und meine Anfänge im Theater gemacht. Ich habe erlebt, wie sich die Branche immer wieder neu erfunden hat und Live-Erlebnisse sind dabei immer bedeutender geworden. Nichts bringt großartige Talente unmittelbarer mit ihrem Publikum zusammen. ATG hat auf dieser Grundlage eines der herausragendsten Theaterunternehmen der Welt aufgebaut. Für uns ist dies eine langfristige Investition in die Zukunft des Live- Entertainments.“



Mark Shapiro, Principal Investor und Vorstandsmitglied von MARI: „ATG verfügt über außergewöhnliche Spielstätten, ein erstklassiges Führungsteam und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Realisierung ambitionierter Produktionen. Die ATG-Theater zu erhalten und zu modernisieren sowie das Besuchererlebnis weiter zu verbessern, hat für uns höchste Priorität. Die kreative Energie von MARI wird dabei eine starke Ergänzung sein. „



Melanie Smith, Global Chief Executive Officer von ATG Entertainment: „MARI versteht Live- Entertainment und was ATG am wichtigsten ist: unsere Theater, die Menschen dahinter und die Beziehungen, die wir zu Produzenten, Künstlern und dem Publikum aufgebaut haben. Das macht MARI zum richtigen zuhause für unser nächstes Kapitel. Wir freuen uns auf diese neue

Ära und danken Providence für die kontinuierliche Unterstützung in den vergangenen dreizehn Jahren. „



Sonia Friedman, Gründerin und Direktorin der Sonia Friedman Productions, einer Produktionspartnerin von ATG Entertainment: „Als Produzentin habe ich immer an die Kraft des Live-Theaters geglaubt, Menschen zusammenzubringen, Perspektiven zu hinterfragen und unvergessliche gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Unsere Branche braucht Partner, die bereit sind, langfristig zu denken, mit Überzeugung zu investieren und Kreativität mit echtem Ehrgeiz zu fördern. Was mich an MARI überzeugt, ist die umfassende Erfahrung im Bereich Live-Events in Verbindung mit dem Respekt vor kreativer Unabhängigkeit. Diese Kombination gibt uns die Chance, mutige neue Werke zu fördern, ein breiteres und vielfältigeres Publikum zu erreichen und die Zukunft des Live-Theaters für kommende Generationen zu stärken.“



Andrew Tisdale, Vice Chairman bei Providence: „Wir sind stolz darauf, ATG in den vergangenen dreizehn Jahren auf seinem Weg zu einem der weltweit führenden Live-Entertainment-Unternehmen begleitet zu haben. Gemeinsam haben wir die internationale Expansion vorangetrieben, in bedeutende Spielstätten investiert und das Unternehmen durch strategische Akquisitionen weiter gestärkt. Einen wesentlichen Anteil an dieser erfolgreichen Entwicklung hat das großartige ATG-Team, das während unserer Beteiligung kontinuierlich gewachsen ist und das Unternehmen entscheidend mitgeprägt hat. Wir sind überzeugt, dass ATG bestens für das nächste Kapitel aufgestellt ist und mit MARI den richtigen Partner an seiner

Seite hat, um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen. Wir wünschen dem gesamten ATG-Team alles Gute.“



Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Als Finanzberater für MARI fungierten The Raine Group und Moelis & Company, als Rechtsberater Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und als Steuerberater EY. LionTree fungierte als federführender Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater für ATG und Providence. Goldman Sachs, Jefferies und Barron International Group waren ebenfalls als Finanzberater für ATG und Providence tätig.