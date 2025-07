Patrick Wasserbauer folgt Dr. Roland Schwab als neuer Geschäftsführender Direktor der Bayerischen Staatsoper

Foto: Tobias Seiler on Unsplash

Ab dem 1. November 2025 wird Patrick Wasserbauer neuer Geschäftsführender Direktor der Bayerischen Staatsoper und folgt damit auf Dr. Roland Schwab.

Nach seiner Zeit als langjähriger Geschäftsführender Direktor der Bühnen der Stadt Köln übernimmt Patrick Wasserbauer eine zentrale Rolle an der Spitze der Bayerischen Staatsoper. Wasserbauer gilt als vertraut mit komplexen Sanierungsmaßnahmen im Kulturbetrieb – beste Voraussetzungen für die Planung der Sanierung des Nationaltheaters in den nächsten Jahren.

Patrick Wasserbauer: „Mit der Übernahme dieser Position und der damit verbundenen Rückkehr in meine Heimat geht für mich ein langgehegter Traum in Erfüllung. Schon während meines Studiums habe ich begeistert zahlreiche Aufführungen an diesem bedeutenden Haus verfolgt. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Staatsintendanten Serge Dorny und allen Mitarbeitenden die Zukunft der Staatsoper zu gestalten.“



Patrick Wasserbauer (Jg. 65), studierte von 1984 bis 1986 Violine am Richard-Strauss-Konservatorium in München und von 1986 bis 1991 Rechtswissenschaften in München und Passau. Nach Abschluss des Zweiten Staatsexamens 1995 war er als juristischer Berater für den Kulturraum Erzgebirge tätig. Im August 1997 wurde er Geschäftsführer der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbH. 2001 wechselte er als Orchesterdirektor zu den Bochumer Symphonikern. Anschließend leitete er von 2007 bis 2009 als Geschäftsführender Direktor gemeinsam mit dem Intendanten John Dew das Staatstheater Darmstadt. Seit September 2009 ist Patrick Wasserbauer Geschäftsführender Direktor der Bühnen der Stadt Köln.