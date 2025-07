Bilanz der Spielzeit-Bilanz des Düsseldorfer Schauspielhauses weist erneut Höchststand aus

Foto: ingenhoven architects / HGEsch

In der Spielzeit 2024/25 haben 257.900 Zuschauer:innen dasDüsseldorfer Schauspielhaus (Schauspiel, Junges Schauspiel und Stadt:Kollektiv) besucht. Die Auslastung der insgesamt 879 Vorstellungen und Veranstaltungen lag bei 83 Prozent (+5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Das ist der höchste Wert seit der Spielzeit 1988/89.

Mit Angeboten für die Schulen, Workshops, Führungen etc. wurden zusätzlich gut 30.000 Interessierte erreicht. Dabei wurde zunehmend ein junges Publikum erreicht. Kartenverkäufen an Kinder, Jugendliche, Studierende und Azubis erreichten einen Anteil von 34 Prozent.

„Wir nehmen dies als eine Bestätigung für die Relevanz der Arbeit des D‘haus und seiner Mitarbeiter:innen. Zugleich sind diese Zahlen ein deutliches und starkes Signal der Bevölkerung dieser Stadt dafür, dass das Theater eine wichtige Rolle im Stadtleben und im Alltag der Düsseldorfer:innen spielt. Wir freuen uns sehr darüber, dass es in den vergangenen Jahren gelungen ist, Bühne und Stadt auf eine so intensive Art zu verknüpfen und miteinander in den Austausch zu bringen“, erklärt Martina Aschmies, Leiterin Kommunikation des Düsseldorfer Schauspielhauses dazu.