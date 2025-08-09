Theater Regensburg setzt auf Halcyon Silent-Scheinwerfer

Foto: Pawel Sosnowski, Theater Regensburg

Das Theater Regensburg erweitert das Beleuchtungskonzept des Theaters mit Halcyon Silent-Scheinwerfern um lautlose Lichtqualität.

Die fast lautlose Performance der lüfterlosen Scheinwerfer war für den Einsatz in Regensburg mit entscheidend: Wanja Ostrower, Lichtchef am Theater Regensburg: „Ein Halcyon Silent hängt beispielsweise an der Brüstung vor den Zuschauern und ersetzt die vorherigen drei Halogen Profiler. An diesem Platz ist nur ein lüfterloser Scheinwerfer wie der Halcyon Silent vertretbar. Man hört von dem Scheinwerfer nur ganz wenig, wenn er sich bewegt. Ansonsten verrichtet er völlig lautlos seinen Dienst.“ Darüber hinaus ist Ostrower von dem Sechs-Ebenen-Farbmischsystem und dem ADM-Mixing-System begeistert. Mit dem Scheinwerfer habe man die Möglichkeit, in einem Kanal sowohl mit warmen als auch mit kaltem Licht zu arbeiten. Das patentierte Advanced Dichroic Mixing (ADM) 12-Flag-Farbsystem ist eines der technischen Top-Features des Halcyon Silents, es ermöglicht nach Angaben von ETC eine deutlich hellere und gesättigtere CMY- und CCT- Farbmischung.

Als weiteren Pluspunkt nennt Ostrower den Öffnungswinkel des Halcyon Silent: „Obwohl der Scheinwerfer ganz nah an der Bühne montiert ist, bekomme ich einen nahezu portalfüllenden Öffnungswinkel hin.“

Zudem verfügt der Halcyon Silent laut Ostrower über eine „beeindruckende“ Leistung, auch wenn er nicht mit der Power des 50.000 Lumen (70.000 im Boost-Modus) bietenden Halcyon-Platinum mithalten kann.

Das Theater Regensburg hat in insgesamt sechs Halcyon Silent investiert, vier Geräte sind derzeit im Einsatz – und haben sich bisher in drei verschiedenen Produktionen bewährt. Neben den vielen Features, wie 4-fach Framing mit 180 Grad Drehbereich, das Trifusion Frost System und der patentierten „Whisper Home Technology“ (für Initialisieren der PAN- und TILT-Achsen) hat es dem Lichtchef auch ein kleines Detail angetan: die mitgelieferten zwei unterschiedlichen Omega-Brackets für die Montage. „Als ich den Scheinwerfer ausgepackt habe, wunderte ich mich über die zwei unterschiedlichen Brackets“, berichtet er. Er konnte sich den Sinn der beiden Versionen so lange nicht erklären, bis es an die Montage ging: „Wir haben einen Halcyon Silent auf einem Rechteck-Rohr montiert. Mit dem angewinkelten Omega-Bracket konnten wir das deutlich leichter montieren als mit dem konventionellen.“

Neben den neuen Halcyon Silent- und erwähnten Halcyon Plantinum-Scheinwerfern sorgen im Theater Regensburg weitere ETC-Lichtsysteme für höchste Lichtqualität, darunter ColorSource PAR, ColorSource Spot Deep Blue, Source Four LED Series 2 Lustr, SourceFour LED Series 3 Daylight HD, fos/4 Fresnel sowie eine Eos Ti-Konsole.