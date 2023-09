Erfolgreicher Festivalsommer – 185.000 Besucher beim SHMF 2023

Foto: Abschlusskonzert Copyright: Felix König

Das 38. Schleswig-Holstein Musik Festival blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück: Für die 197 Konzerte und Veranstaltungen wurden 185.000 Karten verkauft. Mit einer Auslastung von 94 Prozent bespielte das Festival 113 Spielstätten an 68 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen. 172 Veranstaltungen waren ausverkauft.

Erstmals widmete das Festival einer Stadt einen programmatischen Schwerpunkt: In mehr als 90 Konzerten eröffnete sich ein abwechslungsreicher Blick auf das Œuvre der britischen Hauptstadt. Zu erleben waren große Sinfonien, Oratorien, vokale Werke, kammermusikalische Kompositionen, aber auch popmusikalische Stücke und Musicalklänge, die in London entstanden sind, uraufgeführt wurden oder einen Bezug zu der Stadt haben. Als musikalische Botschafter der Stadt waren herausragende Klangkörper und Künstlerinnen und Künstler zum Festival eingeladen, u.a. das London Philharmonic Orchestra, das Philharmonia Orchestra, die Academy of St Martin in the Fields, das Aurora Orchestra, das English Chamber Orchestra, das Chineke! Orchestra, The English Concert, der London Community Gospel Choir, das Belcea Quartet, The King’s Singers, das London Klezmer Quartet, die Pianistin Isata Kanneh-Mason, die Cellisten Steven Isserlis und Sheku Kanneh Mason, die Sänger Ian Bostridge und Benjamin Appl, die Soulpop-Legende Mick Hucknall und seine Band Simply Red sowie der diesjährige SHMF-Porträtkünstler Daniel Hope.

Den mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award erhielt in diesem Jahr die Schlagzeugerin Vivi Vassileva. Der von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftete Preis wird seit 2002 im Rahmen des SHMF verliehen und hat sich als Karrieresprungbrett für junge Talente in der Klassikszene etabliert.

Im Rahmen des Werftsommers wurde das Industriegelände der Lübecker Kulturwerft Gollan wieder zu einer großen Open-Air-Bühne für Künstlerinnen und Künstler sowie Bands verschiedener Musikrichtungen. Die Musikfeste auf dem Lande luden die Besucherinnen und Besucher an fünf Wochenenden auf einige der schönsten Gutsanlagen Schleswig-Holsteins: Hasselburg, Stocksee, Emkendorf, Pronstorf und Wotersen. Für das abwechslungsreiche Konzertprogramm sorgten etablierte Künstlerinnen und Künstler sowie junge Talente.

Hauptsponsoren und Partner sind die Sparkassen-Finanzgruppe (bestehend aus den schleswig-holsteinischen Sparkassen, der Provinzial Nord Brandkasse AG, der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, der DekaBank und dem Sparkassen-Kulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes), NordwestLotto Schleswig-Holstein, die HanseWerk AG, der Orchesterpartner IB.SH, der Mobilitätspartner BMW Group sowie der Medienpartner NDR. Darüber hinaus erhielt das Festival in diesem Jahr die Unterstützung von 47 Konzertsponsoren, fünf Produktpartnern und allen 47 Mitgliedern der Unternehmerinitiative Wirtschaft und Musik sowie zahlreichen großzügigen Förderern, wie etwa der Familie Fielmann.

Die musikpädagogischen Aktivitäten des SHMF werden von der Possehl-Stiftung, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung, der Mathias-Tantau-Stiftung, der Weiland Kulturstiftung Henning Hamkens, der NORDMETALL-Stiftung, dem Stifterkreis des Festivalorchesters, dem Nordkolleg Rendsburg sowie der ACO Gruppe unterstützt.

Der Festivalverein unterstützt mit seinen über 8.000 Mitgliedern insbesondere die musikalische Nachwuchsarbeit des Festivals.