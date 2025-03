Michael Lang bleibt Intendant am Ohnsorg-Theater

Foto: Michael Lang mit künstlerischem Leiterungsteam Julia Bardosch, Anke Kell, Cornelia Ehlers, Nora Schumacher (c) G2 Baraniak

Der Aufsichtsrat der Ohnsorg-Theater GmbH hat einstimmig beschlossen, den bisherigen Intendanten und Geschäftsführer Michael Lang für eine dritte Amtszeit ab 1. August 2027 bis zum 31. Juli 2032 wieder zu bestellen.

Sandra Keck, Vorsitzende des Aufsichtsrats: „Der Aufsichtsrat ist der festen Überzeugung, dass Michael Lang gemeinsam mit den neuen Künstlerischen Leiterinnen im Großen Haus, Nora Schumacher und Anke Kell, sowie der Leiterin des Ohnsorg Studios Cornelia Ehlers und Teampartnerin Julia Bardosch das wundervolle hamburgische Traditionstheater sicher, harmonisch und erfolgreich in das nächste Jahrzehnt steuern wird.“

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg: „Michael Lang hat das traditionsreiche Ohnsorg-Theater in den letzten Jahren auch in stürmischen Zeiten erfolgreich in Richtung Zukunft gesteuert. Es ist eine großartige Nachricht für die einzigartige Theaterlandschaft in Hamburg, dass sich der Aufsichtsrat auch in den nächsten Jahren zusammen mit Michael Lang auf den Weg machen wird, in einer immer vielfältigeren Gesellschaft auch künftige Generationen für die niederdeutsche Kultur zu begeistern.“

Michael Lang fühlt sich sehr geehrt und führt dazu aus: „Trotz der multiplen Krisen der letzten Jahre, der großen gesellschaftlichen Veränderungen und mannigfaltigen Herausforderungen der Gegenwart, glauben wir weiterhin an die generationenübergreifende Kraft, die lustvollen, warmherzigen, hintergründigen Geschichten, die sinnstiftende Kreativität und die sinnliche Ästhetik des Theaters. […] Und gerade in unruhigen Zeiten sind die Theater eine wichtige Stütze unseres demokratischen Diskurses. …“