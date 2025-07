MiR versorgt Besucher-Handys mit Strom

Foto: Musiktheater im Revier

Ab sofort bietet das Musiktheater im Revier seinen Besucher:innen einen neuen kostenlosen Service an.

Während des Theaterbesuchs müssen Mobiltelefone grundsätzlich ausgeschaltet sein. Warum also nicht die Zeit nutzen, um die Geräte wieder mit Strom zu versorgen? An einem Terminal in Garderobenfoyer können Handys über Induktion sowie kabelgebunden in abschließbaren Fächern sicher geladen werden.

Diesen Service bietet das MiR in Zusammenarbeit mit der Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH an. Das Laden der Geräte erfolgt ausschließlich mit Ökostrom und ist vollständig kostenlos für die Besucher:innen.