Amadeus Active Acoustics im Konzert- und Konferenzzentrum VILCO in Bad Vilbel

Foto: Stadt Bad Vilbel

Die Stadthalle VILCO von Bad Vilbel wurde 2023 eröffnet und ist mittlerweile fester Bestandteil im Kulturleben der Stadt. Im Einzugsbereich leben bis zu 10 Millionen Menschen. Die Kapazität beträgt bis zu 1.200 Sitzplätze mit Bühne. Das vielfältige Programm reicht von Vorträgen und Kongressen über Theater, Karnevalsveranstaltungen, Rockkonzerten und Big Bands bis zu klassischen Konzerten.

Ursprünglich war der Saal für Veranstaltungen mit elektroakustischer Verstärkung und für Sprachveranstaltungen konzipiert worden. Um auch klassische Konzerte anbieten zu können, entschieden sich die Auftraggeber für ein Amadeus Active Acoustics System für variable Raumakustik der Amadeus Acoustics GmbH aus Wien.

Der natürliche Klang von Bühne und Zuschauerraum wird dazu über 32 Audio-Technica-Mikrofone aufgenommen. Die Signale werden im Amadeus Systemprozessor bearbeitet und – entsprechend ihrer Raumposition – den 72 unauffällig installierten Renkus-Heinz-Lautsprechern im gesamten Saal zugeteilt. So entsteht ein für das jeweilige Genre bzw. die Orchesterbesetzung optimierter Raumklang. Die für die verschiedenen Veranstaltungstypen benötigten Prozessor-Einstellungen sind in Presets gespeichert. Vor einer Veranstaltung wird das gewünschte Preset einfach per Knopfdruck aufgerufen. Ein zusätzliches Immersive Audio Softwaremodul erlaubt es, dynamische 3D-Audio-Klangerlebnisse zu schaffen.

Neben der Amadeus-Technologie lieferte MediasPro Renkus-Heinz-Lautsprecher, Bittner-Verstärkertechnik und Dante-vernetzbare Multikanal-Audioschnittstellen für die Raum- und immersive Akustik sowie Hörunterstützungstechnologie auf WLAN-Basis. Auftraggeber war die AVEO GmbH, die für die Umsetzung und Installation der Audio-, Video-, Beleuchtungs-, Vernetzungstechnik und -steuerung verantwortlich zeigte. Die Konfiguration des Amadeus-Systems übernahm Amadeus Acoustics. Die Planung für die AV-Anlagen, Bühnenmaschinerie, -beleuchtung und -textilien hatte die Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure GmbH inne.