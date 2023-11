Saubere Theaterluft im Grippewinter erneut angesagt

Foto: Volkstheater Wien Copyright: Emil Blau / Martin Geyer

Das Volkstheater Wien wirbt mit Zertifikat beim Publikum mit größtmöglichem Schutz vor Keimen und Viren.

Bei der Generalsanierung des Volkstheaters 2020 wurde nach Angaben des Theaters auf neueste Technik und innovative Anlagen gesetzt – nicht nur auf und hinter der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum. So wurde u. a. die Lüftungsanlage komplett erneuert und modernisiert, um Komfort und Sicherheit des Publikums weiter zu verbessern.

Dass das Publikum im Volkstheater seither die sauberste Luft der Stadt atmet, ist nun auch offiziell bestätigt. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) kommt in ihrem Prüfbericht, datiert mit 9. Oktober 2023, zum Ergebnis, dass das Volkstheater über eine „Infektionsrisiko mindernde Lüftung“ verfügt. Dies wurde mit dem Zertifikat „Die Luftqualität in diesem Gebäude ist geprüft“ offiziell bestätigt. Das Volkstheater ist das einzige Theater österreichweit, das bislang die renommierte DTHG-Zertifizierung erlangt hat.

Cay Stefan Urbanek, kaufmännischer Direktor des Volktheaters: „Das Volkstheater will allen Wiener*innen und ihren Gästen die spannendste und aufregendsten Theatererlebnisse der Stadt präsentieren. Zu diesem Ziele haben wir in den letzten Jahren nicht nur in die Bühnentechnik investiert, sondern auch gezielt in den Komfort und die Sicherheit unseres Publikums. Die Zertifizierung zeigt, dass man sich in der Grippezeit im Volkstheater nur mit einem ‚Virus‘ infizieren kann: der Leidenschaft für Bühne, Kunst und Kultur.“