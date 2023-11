Fortsetzung der Tarif-Verhandlungen vereinbart

Foto: Freepik

Der Deutsche Bühnenverein und die NV Bühne-Gewerkschaften GDBA, VdO und BFFS haben vereinbart, die Gespräche zu den Manteltarifregelungen des NV Bühne fortzusetzen.

Im Juni 2023 waren die schon länger geführten Verhandlungen zur Arbeitszeit der künstlerisch Beschäftigten zunächst gescheitert.

Um den Verhandlungsprozess wieder in Gang zu bringen, hatten sich die Gewerkschaften und der Bühnenverein zwischenzeitlich auf ein Spitzengespräch verständigt. Im Ergebnis sollen die Gespräche bereits im November mit dem Fokus auf die gastweise beschäftigten Solist:innen fortgesetzt werden.

Im neuen Jahr wollen die Tarifparteien das Thema Arbeitszeit, laut Meldung des Bühnenvereins, zunächst in einem gemeinsamen Workshop aufnehmen, um mit dessen Resultaten dann in einer nächsten Runde an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins: „Es ist ein gutes Signal für die Beschäftigten an den Bühnen, dass die Gespräche zu zentralen Themen des NV Bühne nun wieder aufgenommen werden. Ich bin optimistisch, dass es uns gelingen wird, hier zu guten Lösungen zu gelangen.“

Der Deutsche Bühnenverein hat zudem angekündigt in einem verbandsoffenen Prozess mit seinen Mitgliedern zentrale Themen der künstlerischen Zusammenarbeit zu diskutieren. Geplant seien hierzu drei Workshops zwischen November 2023 und Mai 2024. Die Ergebnisse dieser Workshops sollen ebenfalls in die Verhandlungen einfließen.