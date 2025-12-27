Schauspielhaus Bochum setzt auf nachhaltige LED-Technik von Coemar und VisionTwo

Foto: Fabian Linden

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Werterhalt modernisierte das Schauspielhaus Bochum seine Lichttechnik. Gemeinsam mit VisionTwo wurden die vielgenutzten ADB Warp Scheinwerfer des Hauses mit Coemar ReLite Kits ausgestattet. Die Umrüstung reduziert den Energieverbrauch erheblich, steigert die Lichtleistung um mehr als das Doppelte und verlängert die Lebensdauer der beliebten Geräte, von denen sich das Technik-Team nur ungern getrennt hätte.

„Die von uns angestrebte EMAS-Zertifizierung (Eco Management Audit Scheme) gab uns den Impuls, auch in der Lichttechnik konsequent auf Nachhaltigkeit zu setzen“, betont Marina Konrad, Referentin für Nachhaltigkeitsentwicklung am Schauspielhaus Bochum. Eine EMAS-Zertifizierung verbessert den Zugang von Theatern zu Fördermitteln, steigert das öffentliche Ansehen und sichert durch kontinuierliche Umweltmaßnahmen die Zukunftsfähigkeit des Theaterbetriebes.

Statt die beliebten ADB Warps auszumustern, entschied man sich für die Umrüstung auf LED mit ReLite Kits von Coemar. So konnten alle bekannten Vorzüge – etwa die intuitive Einhandbedienung der Blendenschieber – bewahrt werden. Dank der LED-Technik konnte die Helligkeit mehr als verdoppelt werden, während sich die Stromaufnahme auf die Hälfte reduziert hat.

„Die erste Umrüstung hat uns bestätigt, dass die ReLite Kits von Coemar die richtige Wahl sind, um unsere qualitativ hochwertigen Geräte nachhaltig zu modernisieren“, erklärt Wolfgang Macher, Leiter der Beleuchtung des Schauspielhauses Bochum. „Auf diese Weise konnten wir die Helligkeit mehr als verdoppeln und gleichzeitig den Energieverbrauch drastisch senken“, ergänzt Macher. „Dass wir unsere Warps behalten und sie gleichzeitig auf ein neues technisches Niveau heben konnten, ist für uns ein großer Gewinn – sowohl aus künstlerischer als auch aus nachhaltiger Sicht. Besonders überzeugt hat uns, dass die Bedienbarkeit der Blendenschieber vollständig erhalten bleibt. Die Einhandbedienung, die hervorragende Linsenqualität und die vollständige Drehbarkeit der Shuttereinheit bieten uns gerade wegen unserer runden Vorbühne die beste Möglichkeit zur präzisen Abschattung.“

Der Umbau, den die Licht-Abteilung des Schauspielhauses im Frühjahr 2025 selbst durchführte, dauerte pro Gerät nicht länger als drei Minuten. Die neue Technik arbeitet zudem extrem leise und ist damit ideal für den Einsatz im geräuschsensiblen Theaterumfeld.

VisionTwo begleitete das Projekt von der ersten Idee über das Prototyping bis zur finalen Installation. Aktuell ist das ReLite Kit in 200W und 400W mit der Coemar FullSpectrum 6 (RGBCLA) Engine verfügbar. Auf Wunsch kann es auch in VariWhite (2.700–6.500 K) oder als Tungsten- bzw. Daylight-Version (3.200 K / 5.600 K) geliefert werden.

